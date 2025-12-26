ETV Bharat / bharat

ബിഹാറിൽ കോടികള്‍ ചെലവാക്കി നിർമിച്ച റോപ്പ്‌വേ ട്രയർ റണ്ണിനിടെ തകർന്ന് വീണു; അപകടത്തിൽ ആളപായമില്ല

പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന റോപ്പ്‌വേയാണ് പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനിടെ തകർന്നത്.

Entire ropeway, including cabin and all machinery collapsed (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 26, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read
പട്‌ന: ബിഹാറിൽ 13 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച റോപ്പ്‌വേ ട്രയർ റണ്ണിനിടെ തകർന്ന് വീണു. പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന റോപ്പ്‌വേയാണ് പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനിടെ തകർന്നത്. റോഹ്താസ്‌ഗഡ് കോട്ടയിലേക്കും രോഹിതേശ്വർ ധാം ക്ഷേത്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോപ്പ്‌വേ ആദ്യ പരീക്ഷണ ഓട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെ നടന്ന രണ്ടാം ട്രയലിൽ പൊട്ടി വീഴുകയായിരുന്നു.

എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ദരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പരീക്ഷണ ഓട്ടം. റോപ്പ്‌വേ പൊട്ടി വീണതിന് പിന്നാലെ തൂണുകളും തകർന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കോ ജീവഹാനിയോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ റോപ്പ്‌വേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണെന്നും 13.65 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന റോപ്പ്‌വേയ്ക്ക് 2019 ൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ തറക്കല്ലിട്ടതാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

''പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ റോപ്പ്‌വേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 13.65 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന റോപ്പ്‌വേയ്ക്ക് 2019 ൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ തറക്കല്ലിട്ടതാണ്. നിർമ്മാണം 2020 ഫെബ്രുവരി 12 ന് ആരംഭിച്ചു. 70 കിലോമീറ്റർ യാത്ര മിനിറ്റുകളായി കുറയ്ക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ഈ റോപ്പ്‌വേയ്ക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ക്ഷേത്രവും കോട്ടയും സന്ദർശിക്കുന്ന ഭക്തർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും യാത്ര വളരെയധികം സുഗമമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. നിർഭാഗ്യവശാൽ അപകടം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു'' - അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

കേബിൾ നിർമാണം, ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകൾ, സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉള്‍പ്പെടെ ഒന്നിലധികം ഏജൻസികൾ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു. കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ള റോപ്പ്‌വേ & റിസോഴ്‌സസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ട്രോളികളുടെ ടെൻ്റർ പിടിച്ചിരുന്നത്. ഏകദേശം 1324 മീറ്റർ നീളമുള്ള റോപ്പ്‌വേയ്ക്ക് അഞ്ച് ടവറുകളുണ്ട്. ഏകദേശം 40 ഡിഗ്രി ചരിവോടെയാണ് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ടവറുകൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്.

ട്രോളിയുടെ ശേഷി 250 കിലോഗ്രാം ആയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ലോഡ് ശേഷി 570 കിലോഗ്രാം ആണ്. നിലവിൽ, 12 ട്രോളികൾ പരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വ്യാപക വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. പദ്ധതിയിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ തോറബ് നിയാസി പറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

