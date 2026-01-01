ETV Bharat / bharat

പിങ്ക് നഗരത്തിന്‍റെ 200 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പാല്‍ വിതരണം ചെയ്‌തത്. ഒരു മാറ്റത്തിനായി മദ്യം ഒഴിവാക്കുക എന്ന സന്ദേശവുമായി ആയിരുന്നു ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

MILK DRINK NEW YEAR 2026 RESOLUTION NEW YEAR CELEBRATION START NEW YEAR WITH MILK
Revellers Shun Alcohol, Welcome 2026 With One Lakh Liters Milk In Rajasthan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
ജയ്‌പൂര്‍: പലരും പലതരത്തിലാണ് പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കുന്നത്. ചിലര്‍ക്കിത് മദ്യത്തില്‍ ആറാടാനുള്ള അവസരമാകുമ്പോള്‍ മറ്റ് ചിലര്‍ ഈ വേളയെ കൂട്ടായ്‌മയുടെ ആഘോഷമാക്കുന്നു. വളരെ വ്യത്യസ്ഥമായ ഒരു പുതുവര്‍ഷാഘോഷം അങ്ങ് ജയ്‌പൂരില്‍ നടന്നു. അതൊന്ന് അറിയാം.

ആരോഗ്യകരമായ ഒരു മാറ്റത്തോടെയാണ് ഈ ജനത പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേറ്റത്. രാജസ്ഥാന്‍ തലസ്ഥാനമായ ജയ്‌പൂരില്‍ മദ്യം അകറ്റി നിര്‍ത്തി പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേറ്റു. ഇതിന് വേണ്ടി വന്നത് ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ പാല്‍. പുതുവര്‍ഷത്തെ മദ്യവുമായല്ല പാലുമായി വരവേല്‍ക്കാം എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നല്‍കിയത്.

രാജസ്ഥാന്‍ യൂത്ത് സ്റ്റുഡന്‍റ് സംഘടനയും ഇന്ത്യന്‍ ആസ്‌ത്മ കെയര്‍ സൊസൈറ്റിയും ചേര്‍ന്നാണ് രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍വകലാശാല കവാടത്തില്‍ പാല്‍ വിതരണം നടത്തിയത്. യുവാക്കളും വൃദ്ധരുമായ പതിനായിരങ്ങള്‍ ഈ പരിപാടിയില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നു.

MILK DRINK NEW YEAR 2026 RESOLUTION NEW YEAR CELEBRATION START NEW YEAR WITH MILK
Revellers Shun Alcohol, Welcome 2026 With One Lakh Liters Milk In Rajasthan (ETV Bharat)

ഈ പരിപാടിയെ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്ന് അഡീഷണല്‍ പൊലീസ് കമ്മീഷണര്‍ രാജീവ് പചാര്‍ പറഞ്ഞ. പുതുവര്‍ഷം മദ്യത്തിന് പകരം പാലുമായി തുടങ്ങുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നല്‍കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ആരും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

പുതുവര്‍ഷം എല്ലാവര്‍ക്കും ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ നന്നായി തുടങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആരെങ്കിലും നിയമം ലംഘിക്കുകയോ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ പൊലീസിന് കര്‍ശന നടപടികളെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എല്ലാവര്‍ക്കും അദ്ദേഹം പുതുവത്സരാശംസകളും നേര്‍ന്നു.

MILK DRINK NEW YEAR 2026 RESOLUTION NEW YEAR CELEBRATION START NEW YEAR WITH MILK
Revellers Shun Alcohol, Welcome 2026 With One Lakh Liters Milk In Rajasthan (ETV Bharat)

പുതുവര്‍ഷം ആരോഗ്യകരമായി ആരംഭിക്കുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നല്‍കിയതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ആസ്‌തമകെയര്‍ സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ധരംവീര്‍ കതെവ പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍വകലാശാല പ്രവേശനകവാടത്തില്‍ 2003 മുതല്‍ ഈ പരിപാടി നടന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അന്ന് അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റര്‍ പാലാണ് വിതരണം ചെയ്‌തതന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഓരോ വര്‍ഷവും ഇത് വര്‍ദ്ധിച്ച് കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇക്കുറി ഇവിടെ മാത്രം എണ്ണായിരം ലിറ്റര്‍ പാല്‍ വേണ്ടി വന്നു. ഇതിന് പുറമെ ജയ്‌പൂര്‍ നഗരത്തില്‍ 200 ഇടങ്ങളിലും പാല്‍ വിതരണം സംഘടിപ്പിച്ചു.

MILK DRINK NEW YEAR 2026 RESOLUTION NEW YEAR CELEBRATION START NEW YEAR WITH MILK
A dance program on New Year eve in Rajasthan (ETV Bharat)

ജനങ്ങള്‍ പുതുവര്‍ഷം മദ്യത്തോടെയല്ല പാലോടെ വേണം തുടങ്ങാനെന്ന് ആസ്‌ത്മ വിദഗ്ദ്ധന്‍ ഡോ.വീരേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞ. ശരീരം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഓരോ മനുഷ്യന്‍റെയും ജന്മാവകാശമാണ്. മദ്യം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും മദ്യം കഴിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പാലുമായി പുതുവര്‍ഷം ആരംഭിക്കൂ എന്ന സന്ദേശമാണ് പുതുവര്‍ഷ പുലരി നല്‍കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

