തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പകരം പുത്തൻ പദ്ധതി വരും; അറിയാം സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍

പുതിയ പദ്ധതി 'വികസിത് ഭാരത് റോസ്‌ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) ബിൽ 2025' (വിബി–ജി റാം ജി ബിൽ) കേന്ദ്രം ഈ ആഴ്‌ച ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

Bill To Repeal MGNREGA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയ്‌ക്ക് (എംജിഎൻആർഇജിഎ) പകരം പുതിയ പദ്ധതി വരുന്നു. 'വികസിത് ഭാരത് റോസ്‌ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) ബിൽ 2025' (വിബി–ജി റാം ജി ബിൽ) കേന്ദ്രം ഈ ആഴ്‌ച ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗം വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത്. ഇതിനു പകരമായാണ് വിബി–ജി റാം ജി ബിൽ എന്ന പുതിയ പദ്ധതി കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവരുന്നത്.

പദ്ധതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നീക്കമെന്ന് പുതിയ ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമവികസന മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. "തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 20 വർഷമായി ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായ വേതന തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ വിപുലീകരിച്ച സാമൂഹിക സുരക്ഷയും സർക്കാർ പദ്ധതികളും നയിക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. പുതിയ ബിൽ ശാക്തീകരണം കൊണ്ടും വരും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു, വേതന തൊഴിലിനപ്പുറം കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ഗ്രാമീണ വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വികസിത് ഭാരത് റോസ്‌ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) ബിൽ 2025 കൊണ്ടുവരുന്നത്?

  • ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തൊഴിൽ ദിവസം 100 ​ൽ നിന്ന് 125 ആയി വർധിപ്പിക്കും.
  • തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ ഒരു ക്ഷേമപദ്ധതി എന്നതിലുപരി, ഭാവിയിലേക്കുള്ള വികസന ദൗത്യമായി (development mission) മാറ്റിയെടുക്കുക
  • കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള വിഹിതത്തില്‍ മാറ്റം വരും. ഇതനുസരിച്ച് പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടി വരും.
  • കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന വസ്‌തുനിഷ്‌ഠമായ മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളെ തിരിച്ചുള്ള മാനദണ്ഡ വിഹിതം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർണയിക്കും
  • എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും 60:40 എന്ന അനുപാതത്തിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ചെലവ് പങ്കിടേണ്ടി വരും
  • ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്‌മീർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ, ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്, കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ധനസഹായത്തിൻ്റെ അനുപാതം 90:10 ആയി തുടരും.
  • പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു കേന്ദ്ര ഗ്രാമീൺ റോസ്‌ഗാർ ഗ്യാരണ്ടി കൗൺസിലിൻ്റേയും സംസ്ഥാന ഗ്രാമീൺ റോസ്‌ഗാർ ഗ്യാരണ്ടി കൗൺസിലുകളുടെയും രൂപീകരണം
  • മാനദണ്ഡ വിഹിതം, സംയോജനം, മറ്റ് പ്രവർത്തന പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായി കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിക്കും.
  • കാർഷിക മേഖലയുടെ തിരക്കേറിയ സീസണുകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു
  • അപേക്ഷ നൽകി 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ദിവസേനയുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ
  • തൊഴിലില്ലായ്‌മ വേതനത്തിൻ്റേയും കാലതാമസ നഷ്‌ടപരിഹാരത്തിൻ്റേയും ചെലവ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വഹിക്കും.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

  • ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ദിവസം നൽകും
  • പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ സമൂഹബോധവും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
  • അവിദഗ്‌ധ കായിക ജോലികൾക്കുള്ള മുഴുവൻ വേതനവും, മെറ്റീരിയൽ ചെലവിൻ്റെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും വിദഗ്‌ധ, അർധ വിദഗ്‌ധ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വേതനത്തിൻ്റെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും കേന്ദ്ര സർക്കാറാണ് വഹിക്കുന്നത്.
  • മഹാത്മാഗാന്ധി NREGA സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്നു

