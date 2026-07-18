പുതിയ വിസ നിയമങ്ങളിൽ യുഎസ് - ഇന്ത്യ ചർച്ച; ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് വിസിറ്റർമാർക്കും ദീർഘകാലം രാജ്യത്ത് തങ്ങുന്നത് തടയുന്ന തരത്തിൽ യുഎസ് വിസ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ചർച്ച.
Published : July 18, 2026 at 11:51 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: യുഎസിലെ പുതിയ വിസ നിയമങ്ങളിലെ ആശങ്കകളിൽ യുഎസ് അധികൃതരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് വിസിറ്റർമാർക്കും ദീർഘകാലം രാജ്യത്ത് തങ്ങുന്നത് തടയുന്ന തരത്തിൽ യുഎസ് വിസ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചർച്ച.
വിസ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ, ചട്ടങ്ങൾ, കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും പരമാധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. യുഎസ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച വിസ ചട്ടങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർ, വിദ്യാർഥികൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് യുഎസിൽ നിന്ന് സഹായം തേടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടാൽ അവർ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ആ വിഷയങ്ങൾ യുഎസ് അധികൃതരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് വിസിറ്റർമാർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കുള്ള പുതിയ വിസ ചട്ടങ്ങൾ കാരണം സർക്കാർ മേൽനോട്ടമില്ലാതെ രാജ്യത്ത് അനിശ്ചിതകാലം തുടരാൻ അവരെ അനുവദിച്ചിരുന്ന പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള നയത്തിനാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം അന്ത്യം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്ത് തുടരാന് ഇനി നിശ്ചിത കാലാവധി
എഫ്ജെഐ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള അന്യ രാജ്യക്കാരായ വിസ ഉടമകൾക്ക് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും തുടരുന്നതിനുമുള്ള നിശ്ചിത കാലാവധി പുതിയ വിസ നിയമങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നതായി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി (DHS) വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 'എഫ്' വിഭാഗം വിസകൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും 'ജെ' വിഭാഗം എക്സ്ചേഞ്ച് വിസിറ്റർമാർക്കും 'ഐ' വിഭാഗം മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കുമാണ്.
കൂടാതെ, 'എഫ്' വിസ ഉടമകൾക്ക് ബിരുദപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം രാജ്യം വിടുന്നതിനോ മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റുന്നതിനോ അനുവദിച്ചിരുന്ന സമയം 60 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 30 ദിവസമായി കുറയ്ക്കാനും പുതിയ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. നിയമം അനുസരിച്ച്, എഫ്-1 വിസയിലുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാധാരണയായി നാല് വർഷം വരെ യുഎസിൽ തുടരാൻ അനുവാദമുണ്ടാകും. പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുള്ളവർ അവരുടെ താമസ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിഎച്ച്എസിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ തേടേണ്ടിവരും.
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