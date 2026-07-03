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അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിന്‍റെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയത് മായം കലര്‍ന്ന കടുകെണ്ണയെന്ന് പരിശോധനാഫലം

പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേരാണ് ഝാര്‍ഖണ്ഡിലെ സിക ഗ്രാമത്തില്‍ മരിച്ചത്. ഇവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളില്‍ നീര്‍ക്കെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.

DEATHS DUE TO MYSTERIOUS ILLNESS PALAMU ADULTERATION WITH ARGEMONE MEXICANA mustard oil adultaration
Victim's House (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 3, 2026 at 10:01 AM IST

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Updated : July 3, 2026 at 10:55 AM IST

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മേദിനിനഗര്‍: 'അജ്ഞാതരോഗം മൂലം'മെന്ന് വിധിയെഴുതിയ മരണങ്ങളില്‍ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയത് എണ്ണയിലെ മായമാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

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ഝാര്‍ഖണ്ഡിലെ പലാമൂവില്‍ മായം കലര്‍ന്ന എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേരാണ് പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. വലിയ തോതില്‍ വിഷം അടങ്ങിയ അര്‍ജെമോന്‍ മെക്‌സിക്കാന കടുകെണ്ണയില്‍ കലര്‍ത്തിയതാണ് ദുരന്തത്തിന് വഴി വച്ചതെന്നും പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തി. പദ്‌വ ബ്ലോക്കില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിക ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. മരിച്ചവരുടെ ശരീരത്തില്‍ ഗുരുതര നീര്‍ക്കെട്ട് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

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മരണത്തിന് ശേഷം ഇവരുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പും ഭക്ഷ്യസാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. റാഞ്ചിയിലെ ഭക്ഷ്യപരിശോധന ലാബില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ കുടുംബം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എണ്ണയില്‍ വന്‍തോതില്‍ കട്ടാലിയ അഥവ പീല ധതുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന അര്‍ജെന്‍മോന്‍മെക്‌സിക്കാന കലര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

DEATHS DUE TO MYSTERIOUS ILLNESS PALAMU ADULTERATION WITH ARGEMONE MEXICANA mustard oil adultaration
Victim's House (ETV Bharat)

ജൂണ്‍ 19ന് കുടുംബനാഥനായ കുല്‍ദീപ് മഹതോയുടെ മരണത്തോടെയാണ് ഈ വീട്ടില്‍ മരണപരമ്പര തുടങ്ങിയത്. ജൂണ്‍ ഇരുപതിനും ജൂണ്‍ 26നുമായി ബബിത കുമാരി, ഇന്ദുകുമാരി എന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. റാഞ്ചിയിലെ രാജേന്ദ്ര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ കുല്‍ദീപ് മഹതോയുടെ ഭാര്യ ശ്വേതയും അവരുടെ മകന്‍ നകുല്‍ മഹതോയും മരിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തില്‍ ആദ്യം നീരുവരികയും പിന്നീട് മരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ലക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അര്‍ജെമോന്‍ വിഷം സംശയിച്ചിരുന്നതായി ഇവരെ ആദ്യമേ ചികിത്സിച്ച മെഡിനിറൈ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോ.ആര്‍ കെ രഞ്ജന്‍ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യരില്‍ ഇത് വലിയ വിഷമാണെന്നും മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തില്‍ വലിയ വിഷം കഴിച്ച നിലയില്‍ രോഗികള്‍ തന്‍റെ അടുത്തെത്തിയത് തൊഴില്‍ ജീവിതത്തില്‍ രണ്ടാം തവണയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

DEATHS DUE TO MYSTERIOUS ILLNESS PALAMU ADULTERATION WITH ARGEMONE MEXICANA mustard oil adultaration
Victim's House (ETV Bharat)

പലാമൂ പൊലീസ് കേസില്‍ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിനിറൈ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ആദ്യം മരിച്ച മൂന്ന് പേരുടെയും പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മരണകാരണം കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. ആന്തരികാവയവയങ്ങളുടെ പരിശോധനയിലൂടെ മരണകാരണം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് കരുതുതുന്നത്. ഇവരുടെ രക്ത, മൂത്രസാമ്പിളുകടക്കം രാസപരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പദ്‌വ എസ്‌എച്ച്ഒ അങ്കിത് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

Last Updated : July 3, 2026 at 10:55 AM IST

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ADULTERATION WITH ARGEMONE MEXICANA
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