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പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എട്ട് രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു; ഖാർഗെ വീണ്ടും രാജ്യസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

8 രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു. ഭരണഘടനയുടെ ഒരു പകർപ്പ് കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഖാർഗെ രാധാകൃഷ്‌ണൻ്റെ ചേംബറിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു.

8 NEW RAJYA SABHA MEMBERS NEW RAJYA SABHA MEMBERS OATH MALLIKARJUN KHARGE TAKES OATH KHARGE RE APPOINTED LOP
Vice President C P Radhakrishnan, Member of the Rajya Sabha (re-elected) from Karnataka Mallikarjun Kharge and Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi (ANI)
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By PTI

Published : June 29, 2026 at 5:53 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 8 രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു. രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ സി.പി. രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ പാർലമെൻ്റിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ ചെയർമാൻ്റെ ചേംബറിലും, മറ്റ് ഏഴ് അംഗങ്ങൾ രാജ്യസഭയിലെ ഔദ്യോഗിക ചേംബറിലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു.

ജൂൺ 26 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഖാർഗെ വീണ്ടും നിയമിതനായി. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്ക് ശേഷം ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രാജ്യസഭാ ചെയർമാനുമായ രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഖാർഗെയെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഖാര്‍ഗെയുടെ ദീർഘകാല അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിസഭയ്ക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നും രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ പറഞ്ഞു.

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നന്ദി പറഞ്ഞ് ഖാര്‍ഗെ

സഭയിൽ ആശങ്കകളും അഭിലാഷങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ശബ്‌ദവും ആത്മാർത്ഥതയോടെയും ബോധ്യത്തോടെയും ഉയർത്തുന്നത് തുടരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ മുന്നണിയോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും താൻ ഒരുപോലെ നന്ദിയുള്ളവനാണെന്നും കോൺഗ്രസ് മേധാവി പറഞ്ഞു.

"വരാനിരിക്കുന്ന മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഏകോപനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതുവഴി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്നത്തെ സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതാക്കാൻ കഴിയും.കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്‌സിലെ അംഗമായി വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനുള്ള പദവി എനിക്ക് ലഭിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഈ മഹത്തായ ഉപരിസഭയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം അഭിമാനത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെയും കാര്യമാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനും, പ്രത്യേകിച്ച് സിപിപി ചെയർപേഴ്‌സൺ സോണിയ ഗാന്ധിക്കും, ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും, കോൺഗ്രസിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എംപിമാർക്കും, പൊതുജീവിതത്തിലും പാർലമെൻ്ററി സേവനത്തിലുമുള്ള എൻ്റെ നീണ്ട യാത്രയിലുടനീളം അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും പ്രോത്സാഹനവും എന്നെ താങ്ങിനിർത്തിയ എണ്ണമറ്റ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും പിന്തുണക്കാർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു," ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

ഖാര്‍ഗയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ മറ്റ് എഴ്‌ അംഗങ്ങള്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു

ഖാര്‍ഗയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ മാൻസിങ് മെരാമൻ പർമാർ, തരുൺ ചുഗ്, അൽക സിങ്, ജിതേന്ദ്ര മേഘ്ജിഭായ് കൻസരിയ, രാജേന്ദ്ര ഹിരാലാൽ ജെയിൻ, എം നാഗരാജ, അധികാരിമായം ശാരദാ ദേവി എന്നിവർക്ക് രാധാകൃഷ്‌ണൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. നാല് അംഗങ്ങൾ ഹിന്ദിയിലും ഒരാൾ കന്നഡയിലും ഒരാൾ പഞ്ചാബിയിലും ഒരാൾ മണിപ്പൂരിയിലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു. ഗുജറാത്ത്, കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മണിപ്പൂർ, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഉപരിസഭയിലേക്ക് ഓരോ അംഗത്തെ വീതം അയച്ചു.

സി പി രാധാകൃഷ്‌ണൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഉപരാഷ്‌ട്രപതിയുടെ ഓഫിസ് എക്‌സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. “ഇന്ന് പാർലമെൻ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രാജ്യസഭാ ചെയർമാനുമായ സി പി രാധാകൃഷ്‌ണൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു” സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം രാധാകൃഷ്‌ണൻ്റെ ഓഫീസ് എക്‌സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ചെയർപേഴ്‌സൺ സോണിയ ഗാന്ധി, വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ സി വേണുഗോപാൽ, മുകുൾ വാസ്നിക്, ജയറാം രമേശ്, നസീർ ഹുസൈൻ എന്നിവർ ഖാർഗെയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേളയിൽ പങ്കെടുത്തു.ഖാർഗെയുടെ ഭാര്യ, മകൾ, ചെറുമകൾ, അവരുടെ പങ്കാളി എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ, സഭാനേതാവ് കൂടിയായ കിരൺ റിജിജു, നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്‌വാൾ, രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹരിവൻഷ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ, രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പി സി മോദി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

രാജ്യസഭാംഗമെന്ന നിലയിലുള്ള ഖാര്‍ഗെയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് “2026 ജൂൺ 25-ന് രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പിന്മാറിയത്.

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