എയര് ഇന്ത്യ യാത്രക്കാര്ക്ക് ഇനി ആഢംബര ജീവിതം...! രാജകീയ ലോഞ്ചുമായി ഈ വിമാനത്താവളം
എയർ ഇന്ത്യയുടെ അത്യാധുനിക സൗകര്യമുള്ള പ്രീമിയം ലോഞ്ച് തുറന്നു. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് സേവനമാരംഭിച്ചത്. ആര്ക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കാം? അറിയാം വിശദമായി...
Published : February 14, 2026 at 8:04 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങളുള്ള എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ലോഞ്ചായ 'മഹാരാജ ലോഞ്ച്' ആരംഭിച്ചു. ന്യൂഡൽഹി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് അത്യാധുനിക സൗകര്യമുള്ള പ്രീമിയം ലോഞ്ച് സേവനമാരംഭിച്ചത്. ഒരു രാജകീയ പ്രീ-ഫ്ലൈറ്റ് വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഇത് ഒരുക്കുന്നു. പ്രീമിയം സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ ലോഞ്ചിൽ ഒരേസമയം 300 പേരെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. 16,000 ചതുരശ്ര അടിയാണ് മഹാരാജ് ലോഞ്ചിൻ്റെ വിസ്തൃതി.
പൈതൃകത്തിൻ്റെയും ആധുനികതയുടെയും സംയോജനം
എയര്ഇന്ത്യയുടെ പ്രീമിയം ലോഞ്ച് പൈതൃകത്തിൻ്റെയും ആധുനികതയുടെയും സംയോജനത്തിലാണ് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത ആഗോള ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ ഹെർഷ് ബെഡ്നർ അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ് ഈ രൂപകല്പനയ്ക്ക് പിന്നിലെ കരങ്ങള്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ആഡംബരത്തിൻ്റെയും മിശ്രിതമാണിത്.
ലോഞ്ചിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ 256 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു വലിയ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ യാത്രക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എയർ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ലോഗോ"വിസ്റ്റ", ലോഞ്ചിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തിൻ്റെ കഥകൾ കലാസൃഷ്ടികളായി ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയെ ആഗോള ടൂറിസമാക്കാന് ശ്രമം
പ്രീമിയം സൗകര്യങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഡൽഹിയെ ആഗോള ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റണമെന്നുമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് എയര് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. ലോഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആഡംബര ടൂറിസത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ലോഞ്ച് തുറക്കുന്നതിലൂടെ വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളും വ്യവസായികളശും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ പറയുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ "മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ" പദ്ധതിക്കും ടൂറിസം വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാണ് ഈ നീക്കം.
ലൈവ് കുക്കിങ് ഡൈനിങ് ലോഞ്ചിലെ പ്രധാന ആകര്ഷണം
മഹാരാജ ലോഞ്ചിലെ ഡൈനിങ് വേറിട്ടതാണ്. ഇവിടെ ലൈവ് കുക്കിങും അന്തർദേശീയ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരണവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാര്ക്ക് കോക്ടെയിലുകൾ അവരുടെ സീറ്റുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക "ബിവറേജസ് ഓൺ വീൽസ്" സേവനവും ലഭ്യമാണ്. യാത്രക്കാര്ക്കായി ചായയും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും പ്രത്യേകമായി നല്കും.
അതേസമയം വിമാനങ്ങള് വൈകുന്ന യാത്രക്കാര്ക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാൻഡ്വിച്ചുകൾ, സലാഡുകൾ, സ്മൂത്തികൾ പോലുള്ളവ ലഭിക്കുന്ന "ക്വിക്ക് ബൈറ്റ്" സ്റ്റേഷനുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആർക്കൊക്കെ പ്രവേശനം ലഭ്യമാകും
ലോഞ്ചിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കർശനമായ പ്രവേശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫസ്റ്റ്, ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്രക്കാർക്കും, മഹാരാജ ക്ലബ് ഗോൾഡ്, പ്ലാറ്റിനം ടയർ അംഗങ്ങൾക്കും, സ്റ്റാർ അലയൻസ് ഗോൾഡ് അംഗങ്ങൾക്കും (അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ) മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകൂ.
പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ
ഏവിയേറ്റേഴ്സ് ബാർ: വൈൻ പ്രേമികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ചരിത്രപ്രേമികൾക്കും ഈ ബാർ ഒരു ആകർഷണ കേന്ദ്രമാണ്. 1932-ൽ ജെആർഡി ടാറ്റയുടെ കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്കുള്ള ചരിത്രപരമായ വിമാനയാത്രയെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബാറിൻ്റെ രൂപകല്പന. പുസ് മോത്ത് വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലറിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സീലിങ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ക്രിസ്റ്റൽ ബാറും സ്ലീപ്പ് സ്യൂട്ടുകളും: ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യാത്രക്കാർക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് "ക്രിസ്റ്റൽ ബാർ". ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ രൂപകല്പന . ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്കായി പ്രത്യേക "സ്ലീപ്പ് സ്യൂട്ടുകൾ" ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രക്ക് മുന്പ് വിശ്രമിക്കാനും ഉറങ്ങാനും ഇവിടെ സൗകര്യം ലഭിക്കും.
ഗ്ലോബ്ട്രോട്ടേഴ്സ് : വായനക്കാർക്കും ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് ഗ്ലോബ്ട്രോട്ടേഴ്സ്. പുസ്തകങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ശേഖരവും അതിവേഗ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു.
റൺവേ വ്യൂ: യാത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യം മുന്നിര്ത്തിയാണ ഈ ലോഞ്ചിൻ്റെ രൂപകല്പന. റണ്വേ അഭിമുഖീകിക്കുന്നതിനാല് യാത്രക്കാര്ക്ക് വിമാനങ്ങളുടെ ടേക്ക് ഓഫും ലാന്ഡിങും കാണാന് സാധിക്കും.
