ചുട്ടുപൊള്ളിയ പകലുകള്‍; ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായത് 20 ഉഷ്‌ണതരംഗ ദിനങ്ങൾ, പുതിയ റിപ്പോർട്ട്

രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ദേശീയ, ആഗോളതലത്തിലും പത്ത് വർഷമായി ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.

Representative Image (ETV Bharat)
By PTI

Published : October 29, 2025 at 9:18 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: 2024-ൽ ഇന്ത്യയില്‍ ശരാശരി 20 ഉഷ്‌ണതരംഗ ദിനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്ന് ലാൻസെറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. അതിൽ ഏകദേശം 6.5 ദിവസങ്ങളില്‍ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമാണ് ഉഷ്‌ണതരംഗമുണ്ടായെതെന്നും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ദേശീയ, ആഗോളതലത്തിലും പത്ത് വർഷമായി ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉഷ്‌ണതരംഗം മൂലം നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് ഏകദേശം 247 ബില്യൺ തൊഴിൽ മണിക്കൂറുകളാണ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നഷ്‌ടമായത് ശരാശരി 420 മണിക്കൂർ. 1990-1999 കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 124 ശതമാനം കൂടിയതായാണ് ലാൻസെറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഇത് 194 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വരുമാന നഷ്‌ടത്തിന് കാരണമായെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എന്താണ് ഉഷ്‌ണതരംഗം

പരമാവധി താപനില സാധാരണയിൽ നിന്ന് 6.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാകുമ്പോഴാണ് കടുത്ത ഉഷ്‌ണതരംഗമായി കണക്കാകുക. ഉഷ്‌ണതരംഗം അഥവാ 'ഹീറ്റ് വേവ്' ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ദിവസം മുതൽ ദിവസങ്ങളും ആഴ്‌ചകളും ഉഷ്‌ണതരംഗം നീണ്ടു നിന്നേക്കാം.

ഏറ്റവും ബാധിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയെ

ഉഷ്‌ണതരംഗം മൂലം കാർഷിക മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്‌ടങ്ങൾ നേരിട്ടത്. 2025 ലെ ലാൻസെറ്റ് കൗണ്ട്ഡൗൺ ഓൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പ്രകാരം, 2024 ൽ ഉണ്ടായ നഷ്‌ടത്തിൻ്റെ 66 ശതമാനവും കാർഷിക മേഖലയിലാണ്. 20 ശതമാനം നിർമാണ മേഖലയിലും. കടുത്ത ചൂട് കാരണം തൊഴിൽ ശേഷി കുറയുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

റിപ്പോർട്ട് തായ്യാറാക്കിയത് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘങ്ങൾ

ലണ്ടനിലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തവണ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. അതിൽ 71 അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും യുഎൻ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുമുള്ള 128 വിദഗ്‌ധരുടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘമുണ്ടായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒമ്പതാം പതിപ്പാണ് നിലവിൽ ഇറങ്ങിയത്.

30-ാമത് യുഎൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിസിന് (COP30) മുന്നോടിയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പേർട്ടാണിത്. ഈ റിപ്പോർട്ട്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തലും മറ്റും ചേർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനു കാരണമാകുന്നതായും റിപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഇത് മൂലം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഉപജീവനമാർഗത്തെയും മോശമായി ബാധിക്കുന്നു. 2024-ൽ, 20 ആരോഗ്യ സൂചകങ്ങളിൽ 12 എണ്ണവും ഇത്തരം ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നതായും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആഘാതം വലുതാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മരണ സംഖ്യയിലും വർധനവ്

1990 മുതൽ ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ 23 ശതമാനം വർധിച്ചതായാണ് കണക്കുകൾ. പ്രതിവർഷം 546,000 ആവുകയും ചെയ്‌തു. അതേസമയം, 1950 കൾ മുതൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പടരാനുള്ള സാധ്യത ശരാശരി 49 ശതമാനം വരെ വർധിച്ചതായി സംഘം പറഞ്ഞു. 2024-ൽ, ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ ശരാശരി 19.8 ദിവസം ഉഷ്‌ണതരംഗം അനുഭവിച്ചു.

ഇതിൽ 6.6 ദിവസത്തെ എക്സ്പോഷർ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം രാജ്യങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ അവർ എഴുതി. കൂടാതെ, 2020-2024 കാലയളവിൽ, ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 10,200 മരണങ്ങൾക്ക് കാരണം കാട്ടുതീയിൽ നിന്നുള്ള PM2.5 മലിനീകരണമാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായി.

2003-2012 കാലത്തെ നിരക്കുകളേക്കാൾ 28 ശതമാനം വർധിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2022-ൽ 17 ലക്ഷത്തിലധികം മരണങ്ങൾക്ക് കാരണം മനുഷ്യനിർമിതമായ PM2.5 മലിനീകരണമാണ്. 2010-നെ അപേക്ഷിച്ച് 38 ശതമാനം വർധിച്ചു. ഇതിൽ 44 ശതമാനവും കൽക്കരി, ദ്രവ വാതകം തുടങ്ങിയ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ തുടർച്ചയായി ആശ്രയിക്കുന്നതും മോശം കാലാവസ്ഥയും ജീവൻ, ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്ക് നഷ്‌ടം വരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

