പുതിയ ലേബര് കോഡുകള്; സ്ത്രീകള്ക്ക് ജോലിയിടങ്ങളില് കൂടുതല് ഇളവുകള്; അറിയാം പ്രധാന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച്
ഈ മാസം ആദ്യമാണ് രാജ്യത്ത് തൊഴില് നിയമങ്ങളില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവന്ന നാല് പുതിയ ലേബര് കോഡുകള് പ്രാബല്യത്തില് വന്നത്. സ്ത്രീകള്ക്ക് അനുകൂലമായ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം
Published : November 27, 2025 at 8:32 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ തൊഴില് നിയമങ്ങള് സ്ത്രീകള്ക്ക് കൂടുതല് ശക്തമായ മാതൃത്വ പിന്തുണ, തുല്യവേതനം, ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇളവുകള് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കി വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന് വഴിതെളിയിക്കുന്നതായി സര്ക്കാര്. ഈ മാസം ആദ്യമാണ് രാജ്യത്ത് തൊഴില് നിയമങ്ങളില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവന്ന നാല് പുതിയ ലേബര് കോഡുകള് പ്രാബല്യത്തില് വന്നത്.
വേജ് കോഡ് 2019, ഇന്ഡസ്ട്രിയല് റിലേഷന്സ് കോഡ് 2020, സോഷ്യല് സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് 2020, ഒക്ക്യുപേഷണല് സേഫ്റ്റി, ഹെല്ത്ത് ആന്ഡ് വര്ക്കിംഗ് കണ്ടീഷന്സ് കോഡ് 2020 എന്നിവയാണിവ. ഈ നിയമങ്ങള് തൊഴില് രംഗത്തെ ആധുനികമാക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്ത്രീകള്ക്ക് തുല്യത, പ്രസവാനന്തര ആനുകൂല്യങ്ങള്, ജോലി സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷ, തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമിതികളില് പ്രതിനിധാനം എന്നീ നേട്ടങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശസംരക്ഷണത്തില് മാത്രമല്ല, വിവിധ മേഖലകളില്, അതില് രാത്രികാല ജോലി ഉള്പ്പെടെ, പൂര്ണ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലുമാണ് ഈ നവീകരണം. അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലെ ജോലികളിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നതാണ് നിയമം.
“ഇന്ത്യയുടെ തൊഴില് മേഖലയില് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം സ്ഥിരമായി വര്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര്ക്കായി കൂടുതല് സുരക്ഷിതവും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതുമായ ജോലി സാഹചര്യമാണ് പുതിയ തൊഴില് നിയമങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്,” എന്ന് സര്ക്കാര് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന നേട്ടങ്ങള്
- ഇന്ഡസ്ട്രിയല് റിലേഷന്സ് കോഡ് 2020
സ്ഥാപനത്തിലെ മൊത്തം വനിതാ തൊഴിലാളികളുടെ അനുപാതത്തിലൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തില് സ്ത്രീകള്ക്ക് പരാതിയ്ക്കുള്ള പരിഹാര സമിതിയില് (GRC) പ്രതിനിധാനം നിർബന്ധമാക്കുന്നു.
തൊഴില് തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയില് സ്ത്രീകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഉള്പ്പെടുത്തി കൂടുതല് ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകള്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.
- സോഷ്യല് സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് 2020
പ്രസവത്തിന് മുമ്പുള്ള 12 മാസങ്ങളില് കുറഞ്ഞത് 80 ദിവസം ജോലി ചെയ്ത സ്ത്രീകള്ക്ക് 26 ആഴ്ചയുടെ മാതൃത്വ അവധിക്കാലത്ത് തുല്യവേതനം ലഭിക്കും.
മൂന്ന് മാസം പ്രായം കവിയാത്ത ശിശുവിനെ ദത്തെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്കും, സര്ോഗസിയുടെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞിനെ കൈമാറുന്ന കമ്മീഷനിംഗ് മാതാക്കള്ക്കും 12 ആഴ്ച പ്രസവാനന്തര ആനുകൂല്യം നല്കും.
വീട്ടില്നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം (Work From Home), മുലയൂട്ടുന്നതിനുള്ള 'നഴ്സിംഗ് ബ്രേയ്ക്കുകള്', കൂടാതെ ക്രഷ് സൗകര്യവും നിയമം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള തൊഴില് അവസരങ്ങള് വിപുലീകരണം
എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ത്രീകള്ക്ക് എല്ലാ തരം ജോലികളും ചെയ്യാം.
രാത്രി 7ന് ശേഷം മുതല് രാവിലെ 6 വരെ സ്ത്രീകള്ക്ക് അവരുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യാം; ഇതിന് തൊഴിലുടമകള് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഗതാഗതവും അനിവാര്യമായി ഒരുക്കണം.
- വേജ് കോഡ് 2019
നിയമനം, വേതനം, തൊഴിലിനിബന്ധനകള് എന്നിവയില് ലിംഗാധിഷ്ഠിത വിവേചനം നിരോധിക്കുന്നു.
സര്ക്കാര് പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, ഈ എല്ലാ നടപടികളും സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തൊഴിലാലോകത്തെ കൂടുതല് സമതുലിതവും പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതുമായ രീതിയില് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.
