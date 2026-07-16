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ട്രെയിന്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിന് ഇനി ക്യാപ്‌ചയും പരസ്യങ്ങളുമില്ല; ഐആര്‍സിടിസി ബീറ്റാ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി

ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം പകർന്ന് ഐആർസിടിസിയുടെ നവീകരിച്ച ബീറ്റാ പതിപ്പ് ഉപയോക്താക്കളിലേയ്‌ക്ക് എത്തിതുടങ്ങി. അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌ത പോർട്ടലിൽ എങ്ങനെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാമെന്നും മാറ്റങ്ങളെന്തൊക്കെയെന്നും അറിയാം.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 2:10 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഐആര്‍സിടിസി പുതിയ ബീറ്റാ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ഇനി മുതൽ ക്യാപ്‌ചയും പരസ്യങ്ങളുമില്ലാതെ ഐആര്‍സിടിസി പുറത്തിറക്കിയ ബീറ്റാ പതിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടിക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.

പുതുക്കിയ ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ് ജൂലൈ 15 നകം ആരംഭിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം, ജയ്‌പൂരിലെ മാളവ്യ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (എംഎൻഐടി) സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ, വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ സപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. ഐആർസിടിസിയുടെ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റിൻ്റെ ബീറ്റാ പതിപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും മൊത്തത്തിലുള്ള ഉപയോക്തൃ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഫീഡ്‌ബാക്ക് പങ്കിടാനും അനുവദിക്കുന്നതാണെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാനാണ് ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിന് ഈ ഫീഡ്‌ബാക്ക് സഹായിക്കുമെന്നും ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഭാവിയിലെ അപ്‌ഡേറ്റുകളിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും ദേശീയ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടർ പറഞ്ഞു. 2002-ൽ ആരംഭിച്ച ഐആർസിടിസി വെബ്‌സൈറ്റ് നിലവിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 14.5 ലക്ഷം ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഒന്നായി മാറുന്നു.

ബീറ്റ വെബ്‌സൈറ്റ്

ഐആർസിടിസിയുടെ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റിൻ്റെ ബീറ്റാ പതിപ്പ് https://www.irctc.co.in/eticket/ എന്ന ലിങ്കിൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹോംപേജിലെ നിലവിലുള്ള വെബ്‌സൈറ്റിലും ബീറ്റാ പതിപ്പിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ പതിപ്പിൽ ഐആർസിടിസി നാല് പ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് റെയിൽവേ വ്യക്താക്കി.

പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിവ

  • ക്യാപ്‌ചയും പോപ്പ്-അപ്പുകളും ഒഴിവാക്കി. യാത്രക്കാരെ അലോസരപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അനാവശ്യ പരസ്യങ്ങൾ, പോപ്പ്-അപ്പുകൾ, തുടർച്ചയായ ക്യാപ്‌ച വെരിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി.
  • യാത്രക്കാർക്ക് ഇനിമുതൽ ഓരോ ക്ലാസുകളും പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത് സീറ്റുകൾ തിരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ലീപ്പർ, തേർഡ് എസി, സെക്കൻഡ് എസി എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസിലെയും ലഭ്യമായ എല്ലാ ക്ലാസുകളിലെയും സീറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും.

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  • ഇനി മുതൽ വേഗത്തിലുള്ള ബുക്കിംഗ് ലഭ്യമാകും. ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഗണ്യമായി കുറച്ചു. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് തത്കാൽ ബുക്കിംഗ് സമയത്ത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ സഹായമാകും.
  • സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ പേര്, പ്രായം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പ്രൊഫൈലിൽ മുൻകൂട്ടി സൂക്ഷിക്കാം. അടുത്ത തവണ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

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