സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി; ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ആശ്വാസമായി യുപിഎസ്സി പരിഷ്കാരം
പുതുതായി ആരംഭിച്ച ഈ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഏകദേശം 23,000 ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റ് പ്രധാന പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കടുത്ത തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഏറെ സഹായിച്ചതായി യുപിഎസ്സി
Published : May 24, 2026 at 2:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സിവിൽ സർവീസസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വൻ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നിർണായക ചുവടുവെപ്പുകളുമായി കേന്ദ്ര പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭുവനേശ്വർ, കാൺപൂർ, മീററ്റ് എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ പുതുതായി മൂന്ന് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി അനുവദിച്ചു. പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം 80-ൽ നിന്നും 83 ആയി ഉയർന്നു.
പുതുതായി ആരംഭിച്ച ഈ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഏകദേശം 23,000 ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റ് പ്രധാന പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കടുത്ത തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഏറെ സഹായിച്ചതായി യുപിഎസ്സി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
"പരീക്ഷാ നടപടികൾ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂലവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമാകുന്നതുമാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം ഒരുക്കാനുമാണ് മൂന്ന് പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചത്. കൂടാതെ, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ, യുപിഎസ്സി യാത്ര എല്ലാവർക്കും യഥാർഥത്തിൽ പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശാരീരികമായ തടസ്സങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്" യുപിഎസ്സി ചെയർമാൻ അജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിൽ പുതിയ കേന്ദ്രം വന്നതോടെ കട്ടക്കിലെ തിരക്ക് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചത് 10,656 അപേക്ഷകളാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂർ കേന്ദ്രം ലഖ്നൗവിലെ തിരക്കിന് വലിയ ആശ്വാസമായി. 6,938 അപേക്ഷകരാണ് ഈ കേന്ദ്രം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി ആരംഭിച്ച മീററ്റ് കേന്ദ്രം വഴി ഗാസിയാബാദിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു. ഇവിടെ 5,902 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു.
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ (PwBD) ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് കമ്മീഷൻ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ സംവിധാനം അനുസരിച്ച്, ഒരു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുണ്ടായാൽ പോലും, ആവശ്യമെങ്കിൽ അധിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഭിന്നശേഷി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട കേന്ദ്രം തന്നെ നൽകും. ഈ പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഡൽഹി മേഖലയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 805 ഭിന്നശേഷി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവർ ആഗ്രഹിച്ച കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കും.
ഈ വർഷത്തെ സിവിൽ സർവീസസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ വർഷം ആകെ 8,19,372 അപേക്ഷകളാണ് യുപിഎസ്സിക്ക് ലഭിച്ചത്. പരീക്ഷാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, കമ്മീഷൻ സിഎസ്പി-2026 അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ ഓപ്ഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമീപ നഗരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നുവെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. വരുന്ന വർഷങ്ങളിലും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടക്കുമെന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. സുതാര്യതയും തുല്യതയും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ആധുനിക കാലത്തിനനുസരിച്ച് യു.പി.എസ്.സി നടത്തുന്ന നിരന്തരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പുതിയ നടപടികൾ.
