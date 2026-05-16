തിരുവനന്തപുരത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ 'മഹാ ഷോ'; സതീശൻ്റെ സ്ഥാനാരോഹണം ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്
തിരുവനന്തപുരത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് വമ്പൻ ഷോ ആക്കാനൊരുങ്ങി കോണ്ഗ്രസ്. രാഷ്ട്രീയ-താര പ്രമുഖര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കും...
Published : May 16, 2026 at 8:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം യുഡിഎഫ് വീണ്ടും അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ, മേയ് 18 തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒരുക്കുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ദേശീയ ശക്തിപ്രകടനമാകും. നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും തെന്നിന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയ തരംഗമായ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്യും നേരിട്ടെത്തും.
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവർ മെയ് 18-ന് നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി (AICC) സെക്രട്ടറി പി. വി. മോഹൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "നമ്മുടെ മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇതൊരു യുഡിഎഫ് ഷോ ആയിരിക്കും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്, ഛത്തീസ്ഗഢ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും കേരളത്തിൻ്റെ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി സതീശൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് നേടിയ 140-ൽ 102 സീറ്റുകളുടെ വൻ വിജയത്തിൽ മാത്രമല്ല, സി. ജോസഫ് വിജയ് നയിക്കുന്ന ടിവികെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആവേശത്തിലാണ്.
തമിഴ്നാട്ടിൽ അഞ്ച് എംഎൽഎമാരുള്ള കോൺഗ്രസ് വിജയ്യെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർക്കാരിൽ പങ്കാളികളാകുകയും ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിന് പുറത്താണ്. അതുമാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി പ്രാദേശിക കക്ഷിയായ ഡിഎംകെയെ പിന്തുണച്ചിട്ടും അധികാരം പങ്കിടാൻ അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്ന കോണ്ഗ്രസിന്, ടിവികെയുമായുള്ള സഖ്യം ഒരു പുതിയ തുടക്കമാണ് കുറിക്കുന്നത്.
മെയ് 10-ന് ചെന്നൈയിൽ നടന്ന തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന സതീശൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് വിജയ്യെ ക്ഷണിച്ചത് കോൺഗ്രസിന് വലിയൊരു ഊർജ്ജമായാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഒരു "യുഡിഎഫ് ഷോ" ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. സതീശൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് 'ഇന്ത്യാ' മുന്നണിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ ക്ഷണിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ്യുടെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ ഡിഎംകെ, കോൺഗ്രസ് ടിവികെയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ അസ്വസ്ഥരാണ്. മെയ് 4-ന് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം ഹൈക്കമാൻഡ് നടത്തിയ തീവ്രമായ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് സതീശനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എഐസിസി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചുമതലയുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരേക്കാൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണത്തലവൻ്റെ പദവിക്ക് അനുയോജ്യൻ സതീശനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മെയ് 14-നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
അതേസമയം, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സന്ദർശിച്ചതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിനേക്കാൾ സമവായത്തിനാണ് താൻ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി സതീശൻ തെളിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ, സതീശൻ അദ്ദേഹത്തെയും നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ പിന്തുണയുള്ള സതീശൻ, പദവിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി എ.കെ. ആൻ്റണിയുടെ വീട്ടിലും തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവായ അന്തരിച്ച ജി. കാർത്തികേയൻ്റെ വസതിയിലും സന്ദർശനം നടത്തി.
പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, തിങ്കളാഴ്ച നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും. മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാത്രം അധികാരപരിധിയിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും, ശനിയാഴ്ച കെ.സി. വേണുഗോപാലിനോടും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിനോടും സതീശൻ സാധ്യതാ പട്ടിക ചർച്ച ചെയ്തതായി പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗീകാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ഈ പട്ടിക ഗവർണർക്ക് കൈമാറും.
യുഡിഎഫിൽ 63 സീറ്റുകൾ നേടി കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറി. മുന്നണിയിലെ മറ്റ് കക്ഷികളായ ഐയുഎംഎൽ (IUML) 22 സീറ്റുകളും, കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്) 8 സീറ്റുകളും, ആർഎസ്പി (RSP) 3 സീറ്റുകളും, സിഎംപി (CMP) 1 സീറ്റും, ആർഎംപിഐ (RMPI) 1 സീറ്റും നേടി. കോൺഗ്രസ് പിന്തുണച്ച 4 സ്വതന്ത്രരും വിജയിച്ചു. സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ ആനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി എൽഡിഎഫിനെതിരെ ഒരു ടീമായി പോരാടിയ യുഡിഎഫിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ചയെന്ന് കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ എംപി ബെന്നി ബെഹനാൻ പറഞ്ഞു. "യുഡിഎഫ് ഒരു ടീമായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ പോരാടുകയും ചെയ്തു. ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ പല മേഖലകളിലും ദുർബലമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടി. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സുസ്ഥിരമായിരിക്കും. എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ തകർച്ച നേരിട്ട സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, ക്രമസമാധാനം തുടങ്ങിയ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക," ബെന്നി ബെഹനാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി സതീശൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മുതിർന്ന നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. ഇതൊരു വലിയ ചടങ്ങായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
