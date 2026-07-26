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"മന്ത്രി മാറിയാല്‍ മാത്രം പോരാ, ഇക്കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കണം", പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് മുന്നില്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും താങ്ങാനാവുന്ന ചെലവിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും, സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളെയും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ

CJP PROTEST STUDENTS DEMANDS TO GOVERNMENT PRADHANS SUCCESSOR NEW EDUCATION MINISTER
Cockroach Janta Party (CJP) supporters celebrate after Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned and took responsibility for the NEET paper leak, at Jantar Mantar in New Delhi (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 9:45 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതോടെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സി.ജെ.പി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾ. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായി തുടരുന്ന സമരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും താങ്ങാനാവുന്ന ചെലവിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും, സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളെയും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സമരം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ പ്രതിഷേധത്തിൽ സജീവമായ ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശിയായ രാജ് യാദവ് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ എല്ലാ പോരായ്‌മകളും പരിഹരിച്ച് സമഗ്രമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ പുതിയ മന്ത്രി മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മന്ത്രി മാറിയത് തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ അടിമുടി മാറ്റങ്ങളാണ് വിദ്യാർഥികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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ഡൽഹിയിലെ ലക്ഷ്‌മി നഗർ സ്വദേശിനിയായ സൃഷ്‌ടി, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് കാരണം പഠനത്തിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള പരിശ്രമം നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എല്ലാ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലും ആവശ്യത്തിന് അധ്യാപകരെ നിയമിക്കണം, വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് കുറയ്ക്കണം, സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് തൊഴിൽനൈപുണ്യ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും അവർ മുന്നോട്ടുവച്ചു.

സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം; പരീക്ഷാ പരിഷ്‌കാരവും അനിവാര്യം

രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള വിക്രം ചൗധരി വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ പ്രാഥമിക സ്‌കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുക, വിദ്യാഭ്യാസ ബജറ്റ് വർധിപ്പിക്കുക, യു.പി.എസ്.സി., നീറ്റ്, ജെ.ഇ.ഇ. തുടങ്ങിയ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുള്ള പരിശീലന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയ്ക്ക് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയായ ശൗര്യ, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത് വിദ്യാർഥികളുടെ ശബ്ദം സർക്കാർ കേട്ടുവെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുവെന്ന് പ്രതികരിച്ചു. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം പേപ്പർ ചോർച്ച പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന വിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടമല്ലെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബാഗ്‌പത് സ്വദേശിയായ ഗൗരവ് തോമർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ തൊഴിൽനൈപുണ്യ പരിശീലനം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. "വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടമല്ല, അത് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും അവകാശമാണ്," എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് പുനഃപരീക്ഷ എഴുതേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നും, പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ ദൂരപ്രദേശങ്ങളിൽ അനുവദിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പ്രായോഗിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും രാജസ്ഥാനിലെ ജെയ്‌സാൽമർ സ്വദേശിയായ ശ്രാവൺ കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുതാര്യവും വിശ്വാസ്യതയുള്ളതുമായ, വിദ്യാർഥികേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ.

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