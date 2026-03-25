ETV Bharat / bharat

ഞെട്ടിച്ച് ഡൽഹിയിലെ ആയുധവേട്ട; പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധമുള്ള 10 പേർ വലയിൽ, ലക്ഷ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിയോ?

സബ് മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ ഉൾപ്പെടെ 21 വിദേശ നിർമിത തോക്കുകളും 200 ലൈവ് കാട്രിഡ്‌ജുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രതികൾക്ക് നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായും ബന്ധമെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ.

Representational image (IANS)
author img

By PTI

Published : March 25, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര ആയുധക്കടത്ത് ശൃംഖല തകർത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്. രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വൻ ആയുധക്കടത്ത് റാക്കറ്റിനെയാണ് ഡൽഹിയിൽനിന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആയുധം കടത്തുന്ന പത്തംഗ സംഘത്തെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

വൻ ആയുധശേഖരം

പരിശോധനയിൽ സംഘത്തിൻ്റെ പക്കൽനിന്ന് നിരവധി വിദേശ നിർമിത തോക്കുകളും ആയുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. സബ് മെഷീൻ തോക്കുകൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് പിസ്റ്റളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരം പ്രതികളുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് നിർമിത മെഷീൻ ഗണ്ണും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിർമിച്ച പിസ്റ്റളുകളും പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 21 തോക്കുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

ഇതിനു പുറമെ 200 ലൈവ് കാട്രിഡ്‌ജുകളും പ്രതികളിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. പ്രത്യേക സേനകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പിഎക്സ്-5.7 പിസ്റ്റളുകൾ, തുർക്കി നിർമിത സ്റ്റോഗർ പിസ്റ്റളുകൾ, ചൈനയിൽനിന്നുള്ള പിഎക്സ്-3 പിസ്റ്റളുകൾ, ഷാഡോ സിസെഡ് പിസ്റ്റളുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇറ്റലി, ബ്രസീൽ, ജർമനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ബെറെറ്റ, ടോറസ്, വാൾത്തർ തുടങ്ങിയവയുടെ വലിയൊരു ആയുധശേഖരവും പ്രതികളിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യാന്തര ബന്ധം

ഇന്ത്യയിലുടനീളവും വിദേശത്തും നിയമവിരുദ്ധ ആയുധങ്ങൾ കടത്തുന്ന സുസംഘടിതമായ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രതികളെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഹാൻഡ്‌ലർമാരുമായും വിതരണക്കാരുമായും പ്രതികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

അതിർത്തികളിലൂടെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും രഹസ്യ മാർഗങ്ങളും ഇടനിലക്കാരെയും ഇവർ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ആയുധങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തത്. ഇതിനുപിന്നിൽ നിരവധി ഏജൻ്റുമാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു.

തുടരന്വേഷണം

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംഘത്തിൻ്റെ അടുത്ത പദ്ധതികളും ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് കണ്ണികളെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംഘം എത്ര ആയുധങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുവെന്നും ആരൊക്കെയാണ് അവ വാങ്ങിയതെന്നും വിശദമായി അന്വേഷിക്കും. പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിശദീകരിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണോ ആയുധങ്ങൾ എത്തിച്ചതെന്ന കാര്യവും സുരക്ഷ ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയധികം ആയുധങ്ങൾ എത്തിയത് വലിയ സുരക്ഷ വീഴ്ചയാണെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. അതിനാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ വഴി ഇവർ ആയുധം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതും ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ട്. രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

TAGGED:

DELHI POLICE SEIZE WEAPONS
INTERNATIONAL ARMS SMUGGLING
FOREIGN GUNS SEIZED INDIA
TERROR MODULE BUSTED DELHI
DELHI ARMS RACKET BUST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.