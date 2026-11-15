ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വീണ്ടും ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി; 'അക്വാൻ' ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക്, അതീവ ജാഗ്രത
കനത്ത മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
Published : November 15, 2026 at 11:42 AM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രപ്രദേശ് തീരമേഖലയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വീണ്ടും ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി ഉയരുന്നു. തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിലവിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂനമർദം ശക്തിപ്രാപിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ചുഴലിക്കാറ്റ് ക്യത്യമായി എവിടെയാണ് കരതൊടുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, സംസ്ഥാനത്തെ തീരദേശ ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയും തീവ്രതയും
കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തലനുസരിച്ച് തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം ഞായറാഴ്ചയോടെ അതേ മേഖലയിൽ തന്നെ തീവ്രന്യൂനമർദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കും. തുടർന്ന് വടക്ക് , വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഈ ന്യൂനമർദം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായും , വൈകുന്നേരത്തോടെ തെക്ക് മധ്യ, പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വടക്കൻ ആന്ധ്രയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത
ബുധനാഴ്ചയോടെ ഇത് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനും തുടർന്ന് വടക്കൻ തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ കരതൊടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ചില കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനഫലമായി വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
Cyclone Alert | Bay of Bengal A Well Marked Low Pressure Area has formed over the Southeast Bay of Bengal and is very likely to intensify into a Depression during the next 24 hours. It is further likely to intensify into a Cyclonic Storm around the evening of 16th November 2026 over the central parts of the South and adjoining Westcentral Bay of Bengal. ⚠️ Fishermen and coastal communities are advised to follow official IMD weather updates and warnings. Stay alert, stay safe! #IMD #CycloneAlert #BayOfBengal #DepressionAlert #CyclonicStorm #WeatherUpdate #IMDAlert #WeatherForecast @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 14, 2026
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മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കർശന മുന്നറിയിപ്പ്; ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം
കടൽ അതിപ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കടലിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിത തീരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റും പേമാരിയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും തീരദേശവാസികളും തികഞ്ഞ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ദുരന്തനിവാരണ സേന സജ്ജമാണെന്നും ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
തുടർച്ചയായ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ ആശങ്കയിൽ തീരദേശ ജനത
ഒരു മാസത്തിനിടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത്. ഒക്ടോബർ അവസാനം കാക്കിനഡയ്ക്ക് സമീപം ആഞ്ഞടിച്ച 'അർണബ്' (Arnab), നവംബർ ആദ്യവാരം ഓങ്കോളിന് സമീപം കരതൊട്ട 'മുരശു' (Murasu) എന്നീ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് തീരദേശ ജനതയും കർഷകരും പൂർണമായും കരകയറുന്നതിന് മുൻപാണ് 'അക്വാൻ' (Akwan) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി ഉയരുന്നത്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും വ്യാപകമായ കൃഷിനാശത്തിനും കാരണമായേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
സാഹചര്യം നേരിടാൻ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീരദേശ ജില്ലകളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറക്കാനും, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ-സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനകളെ അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ വിന്യസിക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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