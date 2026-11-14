പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നു; തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും ജാഗ്രത, കേരളത്തിന് ഭീഷണിയുണ്ടോ?
തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതേത്തുടർന്ന് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തെ ബാധിക്കുമോ? അറിയാം വിശദമായി. Bay of Bengal weather update today
Published : November 14, 2026 at 12:43 PM IST
ചെന്നൈ/തിരുവനന്തപുരം: വടക്കൻ തമിഴ്നാട്-ആന്ധ്ര തീരങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച 'അർണബ്', 'മുരശു' ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പിന്നാലെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ അടുത്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നു. തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദം നവംബർ 15-ഓടെ തീവ്രന്യൂനമർദമായും, നവംബർ 16 വൈകുന്നേരത്തോടെ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ചുഴലിക്കാറ്റായും ശക്തിപ്രാപിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതേത്തുടർന്ന് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ എന്നീ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തീരപ്രദേശങ്ങളെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചേക്കുക. നവംബർ 18, 19 തീയതികളിൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ഒഡീഷയിലെ തീരദേശ-തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇതിനകം തന്നെ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ചുഴലിക്കാറ്റ് തമിഴ്നാട് തീരത്തേക്ക് നേരിട്ട് എത്തില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം കൂടുകയും തമിഴ്നാട്ടിലെ വടക്കൻ തീരദേശ ജില്ലകളിലും ചെന്നൈയിലും മഴ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. പശ്ചിമഘട്ട മലയോര ജില്ലകളായ നീലഗിരി, കോയമ്പത്തൂർ, തെന്നി, തിരുപ്പൂർ, തെങ്കാശി, കന്യാകുമാരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
കേരളത്തെ ബാധിക്കുമോ?
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിക്കാമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഈ പുതിയ കാലാവസ്ഥാ സംവിധാനം കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. നിലവിലെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഒഡീഷ, വടക്കൻ ആന്ധ്ര തീരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത.
എങ്കിലും കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
ചുഴലിക്കാറ്റ് നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പരോക്ഷ സ്വാധീനത്താലും മറ്റ് ചക്രവാതച്ചുഴികളുടെ ഫലമായും കേരളത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അന്തരീക്ഷം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെങ്കിലും വലിയ തോതിലുള്ള കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത നിലവിലില്ല. കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം.
അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത ജാഗ്രത; കടലിൽ പോകരുത്
ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ മധ്യഭാഗങ്ങളിലും തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളിലും മണിക്കൂറിൽ 55 മുതൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. നവംബർ 17 വരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കൻ തീരദേശ ജില്ലകളിലും നീലഗിരി, കോയമ്പത്തൂർ, തെങ്കാശി തുടങ്ങിയ പശ്ചിമഘട്ട മലയോര ജില്ലകളിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ പെയ്യുമെന്നും ചെന്നൈ പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
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