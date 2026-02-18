ETV Bharat / bharat

ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും നവജാത ശിശുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി; 40കാരി പിടിയില്‍

അമ്മ ഉറങ്ങിയതോടെ നവജാത ശിശുവായി സ്ഥലം വിട്ട് 40കാരി. പരാതി ലഭിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കൈയ്യോടെ പൊക്കി പൊലീസ്. നവജാത ശിശുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും.

Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രസവത്തിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ നവജാത ശിശുവിനെ കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തില്‍ ഒരാള്‍ പിടിയില്‍. നോയിഡ സ്വദേശിയായ 40കാരിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 20കാരിയെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഫെബ്രുവരി 14നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. ഫെബ്രുവരി 13നാണ് യുവതി ബിഎസ്‌എ ആശുപത്രിയില്‍ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. രാത്രിയില്‍ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങാത്തതിനാല്‍ അമ്മയ്‌ക്കും ഉറങ്ങാനായില്ല. ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട 40കാരി യുവതിയുടെ അടുത്തെത്തി. കുഞ്ഞിനെ ഞാന്‍ നോക്കാം നിങ്ങള്‍ ഉറങ്ങിക്കോളൂവെന്ന് പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരിയാണെന്ന് കരുതിയ യുവതി കുഞ്ഞിനെ കൈമാറി. ഉറങ്ങാന്‍ കിടന്നു. പുലര്‍ച്ചെ 4 മണിക്കാണ് യുവതി കുഞ്ഞിനെ നല്‍കി ഉറങ്ങാന്‍ കിടന്നത്. യുവതി ഉറങ്ങിയെന്ന് മനസിലാക്കിയ പ്രതി കുഞ്ഞുമായി ആശുപത്രി വിട്ടു. ഏറെ നേരം ഉറങ്ങിയ യുവതി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റപ്പോള്‍ കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ല. ഇതോടെ കുടുംബം ആശുപത്രിയിലും പരിസരത്തും പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടര്‍ന്ന് പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു.

വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തന്നെ പൊലീസ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. മീററ്റ് എക്‌സ്‌പ്രസ് വേയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

പൊലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ: 'രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും വിവരം ലഭിച്ചതെന്ന്' അഡിഷണല്‍ പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ രാജീവ് രഞ്ജന്‍ പറഞ്ഞു. 'നവജാത ശിശുവിനെ കാണാനില്ലെന്നാണ് ലഭിച്ച പരാതി. വിവരം അറിഞ്ഞയുടന്‍ തങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിയെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്നും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'പ്രതി നോയിഡയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. കേസില്‍ പ്രതിയെ കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യും. പ്രതിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 20കാരിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇവര്‍ക്കും സംഭവത്തില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നേരത്തെയും ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും ഇത്തരം കേസുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ പങ്കൊന്നും വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പ്രതി നേരത്തെയും ഇത്തരം കേസുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്'.

ഇത് സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കമ്മിഷണര്‍ രാജീവ് രഞ്ജന്‍ പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചുള്ള പരിചയത്തിന്‍റെ പുറത്താണ് കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കാന്‍ അമ്മ അവരെ ഏല്‍പ്പിച്ചത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഇനി ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടില്ല. അറിയാത്ത ഒരാളെ ഇത്രയും കൂടുതല്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും രാജീവ് രഞ്ജന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

