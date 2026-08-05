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കോടതിയില്‍ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനും സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ പോരാടുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പുത്തന്‍ ബാങ്കിങ് എവിഡന്‍സ് ബില്‍ ഗുണകരം

ബാങ്കേഴ്‌സ് ബുക്ക്‌സ് എവിഡന്‍സ് ബില്‍ 2026 പ്രകാരം കോടതിയില്‍ വിര്‍ച്വല്‍, ഡിജിറ്റല്‍ രേഖകള്‍ തെളിവായി സ്വീകരിക്കും. രാഘവന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ എഴുതുന്നു.

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File - SBI head office in Patna (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 10:31 AM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍, സാമ്പത്തിക-ഡിജിറ്റല്‍ തട്ടിപ്പുകള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ കോടതിയില്‍ പോരാടുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേട്ടവുമായി പുത്തന്‍ നിയമം. അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റല്‍ കാലത്ത് ബാങ്കിങ് റെക്കോര്‍ഡുകളെ നിയമച്ചട്ടക്കൂടിനുള്ളില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍ ബാങ്കേഴ്‌സ് ബുക്‌സ് എവിഡന്‍സ് ബില്‍ 2026 ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. നിലവിലുള്ള കോളനിവത്ക്കരണ കാല നിയമമായ 1891ലെ ബാങ്കേഴ്‌സ് ബുക്‌സ് എവിഡന്‍സ് നിയമത്തെ കാറ്റില്‍ പറത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമം. ഈ നിയമത്തില്‍ ബാങ്ക് രേഖകള്‍ കോടതിയില്‍ എങ്ങനെ തെളിവായി ഹാജരാക്കാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്, സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍, ഡിജിറ്റല്‍ ആള്‍മാറാട്ടം തുടങ്ങിയ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപ്പോരാട്ടങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ബാങ്ക് നടപടി പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങളും പുത്തന്‍ നിയമവും ഏറെ സഹായകമാണ്.

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നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട നിയമം ബാങ്കേഴ്‌സ് ബുക്‌സ് എന്നതിനെ വളരെ വിശാലമായ അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് നിര്‍വചിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത പേപ്പര്‍ രേഖകളും ലെഡ്‌ജറുകളും മാറി ആ സ്ഥാനത്ത് ഇലക്‌ട്രോണിക്, ഡിജിറ്റില്‍, വെര്‍ച്വല്‍, ക്ലൗഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രേഖകള്‍ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ബാങ്കിലെ ഇലക്‌ട്രോണിക് രേഖകള്‍ ഭൗതികമായോ ഡിജിറ്റലായോ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കാനാകും ഇത് കോടതിക്ക് തെളിവായി സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കും. മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, മാനുവലോ, ഡിജിറ്റലോ ഇലക്‌ട്രോണിക് ഒപ്പുകളോ ഒക്കെ ഇത്തരത്തില്‍ ഹാജരാക്കാം.

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ഇത് ഉപഭോക്തൃ കോടതികളുടെ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കാനും സഹായകമാകും. ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്‌സ്‌മാന് മുന്നിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ , ഉപഭോക്തൃ വായ്‌പാദാതാക്കള്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍, വായ്‌പ കണക്കുകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും സഹായകമാകും. ഇലക്‌ട്രോണിക് ഇടപാട് രേഖകളും ആപ്പ് വഴിയുള്ള രേഖകളും ഇപ്പോള്‍ തെളിവായി സ്വീകരിക്കും. ഇത് ചില്ലറ ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് പണം നല്‍കിയതിന്‍റെ അക്കൗണ്ട് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയുമെല്ലാം രേഖകള്‍ നിഷ്‌പ്രയാസം കൈമാറാന്‍ സഹായകമാകും.

മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ നിയമപരമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകളും പേപ്പര്‍ തെളിവുകളുമെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നത് ഏറെ സമയമെടുക്കുന്ന നടപടികളായിരുന്നു. ഇത്തരം കാലതാമസം വക്കീല്‍ ഫീസ് അടക്കമുള്ളവ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു. പുത്തന്‍ നടപടികളിലൂടെ ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും വേഗത്തിലുള്ള നടപടികള്‍ക്കും സഹായകമാകുന്നു.

ഉപഭോക്താക്കളുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

ഒരു ഇടപാടുകാരന്‍റെ സാഹചര്യം പുത്തന്‍ ബില്ലിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന നേട്ടം
തര്‍ക്ക യുപിഐ/കാര്‍ഡ്/നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇടപാട്ബാങ്കുകളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാട് രേഖകള്‍, അക്കൗണ്ട് എന്‍ട്രികള്‍ അനുബന്ധ രേഖകള്‍ എന്നിവ സൗകര്യമായി കോടതിക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കാം. ഇത് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കും ഡിജിറ്റല്‍ തട്ടിപ്പ് ഇടപാട് കേസുകള്‍ക്ക് കരുത്താകുന്നു.
വായ്‌പ, ഈട്, പരമ്പരാഗതമായി കൈവന്നിട്ടുള്ളത്, വൈവാഹിക തര്‍ക്കങ്ങള്‍ഇലക്‌ട്രോണിക് രേഖകളും ബാങ്ക് റെക്കോര്‍ഡുകളും കൃത്യമായ സാങ്കേതികതകളുള്ളവയാണ്. ഇത് പേപ്പര്‍ കാലഘട്ടത്തിലെ തെളിവുകളെക്കാള്‍ ശക്തമാണ്.
സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ക്ലൗഡിലേക്ക് മാറ്റിയവക്ലൗഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും വെര്‍ച്വലായതുമായ രേഖകള്‍ക്ക് പുതിയ നിയമം അംഗീകാരം നല്‍കുന്നു. എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് രേഖകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെയും മറ്റും ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
കോടതികള്‍ രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുബാങ്ക് കക്ഷിയല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനോ നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോടതികൾ രേഖാമൂലമുള്ള കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും "പ്രത്യേക കാരണം" കാണിക്കുകയും വേണം. ഇത് വിവേചനരഹിതമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളോ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫിഷിങ് അടക്കമുള്ളവ കുറച്ചേക്കാം.

TAGGED:

BANKING EVIDENCE BILL
BANKERS BOOKS EVIDENCE ACT 1891
DIGITAL VIRTUAL RECORDS AS EVIDENCE
LOKSABHA
BANKERS BOOKS EVIDENCE BILL 2026

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