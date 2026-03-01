ETV Bharat / bharat

ഇനി അൽപം സാഹസികതയായാലോ..? സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈൽ ഗെയിമുമായി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി

ജുറാസിക് വേൾഡ്, ഹാരി പോട്ടർ അഡ്വഞ്ചേഴ്‌സ്, മിറർ ഇമേജസ്, ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ പസിലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗെയിമിലെ ഓരോ മുറിയും വ്യത്യസ്‌തമായാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

മിസ്റ്ററി എസ്കേപ്പ് ഗെയിം റാമോജി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി പുതിയ ഗെയിം ആർ‌എഫ്‌സി ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈൽ ഗെയിം റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി
Ramoji Film City in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 1, 2026 at 9:03 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സഞ്ചാരികളുടെ മനം കവരാനായി പുതിയ ഗെയിം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 'ലോക്ക് ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് - മിസ്റ്ററി എസ്കേപ്പ് ഗെയിം' എന്നാണ് പുതിയ ഗെയിമിൻ്റെ പേര്. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ അനുഭവം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഗെയിമാണ് ഇത്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇതിലൂടെ സാഹസികത അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും.

എല്ലാവരേയും ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ലോക്ക് എൻ എസ്കേപ്പ് - മിസ്റ്ററി എസ്കേപ്പ് ഗെയിം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗെയിം ഡിസൈനർ ജയ് പറഞ്ഞു. ജുറാസിക് വേൾഡ്, ഹാരി പോട്ടർ അഡ്വഞ്ചേഴ്‌സ്, മിറർ ഇമേജസ്, ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ പസിലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗെയിമിലെ ഓരോ മുറിയും വ്യത്യസ്‌തമായാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ തീർച്ചയായും ഈ ഗെയിം ആസ്വദിക്കുമെന്ന് ഗെയിം ഡിസൈനർ പറയുന്നു.

സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈൽ ഗെയിമുമായി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി (ETV Bharat)

"വിനോദസഞ്ചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ രംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 മുറികളുണ്ട്, ഓരോ മുറിയിലേയും ഗെയിം പൂർത്തിയാക്കാൻ 15 മിനിറ്റ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. താക്കോൽ കണ്ടെത്തൽ, ദി സീക്രട്ട് ത്രോൺ തുടങ്ങി നിരവധി നിഗൂഢ ഗെയിമുകൾ മുറികളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗെയിം കാണുന്നത് ഒരു വലിയ ജോലിയാണെങ്കിലും, കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്‌ടപ്പെടും. ജുറാസിക് വേൾഡ്, ഹാരി പോട്ടർ അഡ്വഞ്ചേഴ്‌സ്, മിറർ ഇമേജസ്, ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ പസിലുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ മുറിയിലും ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തമായി ഗെയിം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഗെയിം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ തീർച്ചയായും ഗെയിം ആസ്വദിക്കും" ഗെയിം ഡിസൈനർ പറഞ്ഞു.

മിസ്റ്ററി എസ്കേപ്പ് ഗെയിം റാമോജി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി പുതിയ ഗെയിം ആർ‌എഫ്‌സി ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈൽ ഗെയിം റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി
ഗെയിമിനെക്കുറിച്ച് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി അധികൃതരോട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഗെയിം ഡിസൈനർ (ETV Bharat)

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഗെയിം ഇഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. സാഹസികതയും ആവേശവും ഒരു പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നു. പുതിയ ഗെയിം ഫിലിം സിറ്റിയിലേക്ക് കൂടുതൽ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുമെന്നും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിനോദ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ റാമോജി ഫിലി സിറ്റിയുടെ പ്രശസ്‌തി വർധിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ പറയുന്നു. സിനിമാറ്റിക് ക്രമീകരണങ്ങൾ, സംവേദനാത്മക പസിലുകൾ എന്നിവയോടൊപ്പം റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം കൂടി ലോക്ക് ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് - മിസ്റ്ററി എസ്കേപ്പ് ഗെയിംസ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

മിസ്റ്ററി എസ്കേപ്പ് ഗെയിം റാമോജി

