റെയിൽവേ പാസ് ഉടമകൾക്ക് ആശ്വാസം; നിരക്ക് വ്യത്യാസം മാത്രം അടച്ച് ഇനി ഉയർന്ന ക്ലാസിൽ യാത്ര ചെയ്യാം
രാജധാനി, ദുരന്തോ, ശതാബ്ദി ട്രെയിനുകളിൽ ഇനി ഉയർന്ന ക്ലാസ് യാത്രയും സാധ്യം, പാസ് ഉടമകൾക്ക് ഇളവുമായി റെയിൽവേ
By PTI
Published : October 30, 2026 at 6:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ആശ്വാസ വാര്ത്തയുമായി ഇന്ത്യന് റെയില്വേ. രാജധാനി, ദുരന്തോ, ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ട്രെയിനുകളിൽ, തങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപെട്ടതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ക്ലാസിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാസ് ഉടമകൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
ഉയർന്ന ക്ലാസിലേക്ക് സീറ്റ് മാറാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാസ് ഉടമകള് മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് തുകയും നൽകേണ്ടതില്ല. പകരം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ക്ലാസിലെ നിരക്കും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന ക്ലാസിലെ നിരക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയാകുമെന്ന് ബോര്ഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഉദാഹരണത്തിന് Third AC-ൽ നിന്ന് Second AC അല്ലെങ്കിൽ First AC-ലേക്ക് മാറാൻ പാസ് ഉടമകൾക്ക് സാധിക്കും.
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പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെ പാസുകളുമായുള്ള പ്രിവിലേജ് ടിക്കറ്റ് ഓർഡറുകൾ വഴിയുള്ള യാത്രാ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻ നിർദേശങ്ങളെല്ലാം റദ്ദാക്കപ്പെടുമെന്ന് ബോർഡ് അറിയിച്ചു. പാസഞ്ചർ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഇ-പാസ് മൊഡ്യൂളിലും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ അടിയന്തരമായി വരുത്താൻ സെൻ്റർ ഫോർ റെയിൽവേ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസിനോട് (സിആര്ഐഎസ്) നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
രാജധാനി, ദുരന്തോ, ശതാബ്ദി ട്രെയിനുകളിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കോ പെൻഷൻകാർക്കോ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസം അടച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്ന ക്ലാസിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ മുമ്പ് അവ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊമേഴ്സ്യൽ ഡയറക്ടറേറ്റുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു.
റെയിൽവേ സർവൻ്റ്സ് (പാസ്) റൂൾസ് 1986 നിയമത്തിലാണ് റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ആശ്രിതർക്കും സൗജന്യമായും ഇളവുകളോടെയും ട്രെയിൻ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന വിഷയം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ നിയമത്തിലെ സാധുതകള് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം, RSPR-1986-ലെ ഷെഡ്യൂൾ-II, റൂൾ 3(x) പ്രകാരം ഇത് അനുവദനീയമാണെന്ന് റെയിൽവേ ബോർഡ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു.
"പിപി/പിആര്സിപി/ഡബ്ല്യൂപി പാസുകൾ കൈവശമുള്ളവർക്ക് പ്രീമിയം ട്രെയിനുകളിൽ തങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ക്ലാസിൽ, നിരക്കിലെ വ്യത്യാസം അടച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പാസുകൾ/പിടിഒകൾ (പ്രിവിലേജ് ടിക്കറ്റ് ഓർഡറുകൾ) വഴിയുള്ള യാത്രാ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻ നിർദേശങ്ങളെല്ലാം ഇതിലൂടെ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നു" ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം വന്ദേ ഭാരത് പോലുള്ള പ്രീമിയം ട്രെയിനുകളിൽ പാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന ക്ലാസിലേക്ക് മാറാൻ നിലവിലെ റെയിൽവേ ബോർഡ് പോളിസി അനുവദിക്കുന്നില്ല.
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