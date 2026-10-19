ഡൽഹി നിയമസഭയ്ക്ക് സിആർപിഎഫ് കാവൽ; പട്രോളിങ് ട്രാക്കും എഴു വാച്ച്ടവറുകളും
നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ പര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ച് ഈ സംഭവം ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
Published : October 19, 2026 at 8:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ ഏഴ് നിരീക്ഷണ ഗോപുരങ്ങൾ (watchtowers) നിർമിക്കാൻ തീരുമാനം. മന്ദിരത്തിന്റെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് ടവർ നിർമിക്കുന്നതെന്ന് സ്പീക്കർ വിജേന്ദർ ഗുപ്ത അറിയിച്ചു.കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന്റെ സുരക്ഷാ കവാടം തകർത്ത് അജ്ഞാത വാഹനം അകത്ത് പ്രവേശിച്ചത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ പര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ച് ഈ സംഭവം ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഏഴ് വാച്ച്ടവറുകൾ നിർമിക്കാൻ നടപടിയായത്.
"നിയമസഭാ വളപ്പിന്റെ അതിർത്തികളിലൂടെ സിആർപിഎഫിന് (CRPF) നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക പാത (പട്രോളിങ് ട്രാക്ക്) ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഏകദേശം 70 ശതമാനം ജോലികളും പൂർത്തിയായി. കൂടാതെ ഒരു നിരീക്ഷണ ഗോപുരത്തിന്റെ നിർമാണവും കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവ അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്ന്" വിജേന്ദർ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന്റെ മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും, കൂടാതെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയ്ക്ക് പിന്നിലുമായാണ് ഗോപുരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.
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ഇത് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും. ഗോപുരങ്ങളിൽ സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കും. ഇവർ വളപ്പിനുള്ളിൽ കർശന നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും, സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും, സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിലവിൽ നിയമസഭാ വളപ്പിൽ ഏകദേശം 120 സിസിടിവി ക്യാമറകളാണ് ഉള്ളത്.
അതേസമയം ഇനി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടെന്നും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുള്ള ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുമാണ് ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ നിലവിൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ കുറവുള്ളതോ സുരക്ഷാപരമായി ദുർബലമായതോ ആയ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നൽകാൻ ഡൽഹി പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ ആറിന് രണ്ടാം നമ്പർ ഗേറ്റ് തകർത്ത് അകത്ത് കടന്ന അജ്ഞാത വാഹനം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ വിജേന്ദർ ഗുപ്തയുടെ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ പൂച്ചെണ്ട് വെച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇമെയിൽ വഴി വിജേന്ദർ ഗുപ്തയ്ക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി വന്നിരുന്നു. നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. ഔദ്യോഗിക ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കാണ് അജ്ഞാത സന്ദേശം എത്തിയത്. ഭീഷണി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് വിവരം കൈമാറുകയും ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സംഘം നിയമസഭാ പരിസരത്തെത്തി വിശദമായ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ വസ്തുക്കളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല.
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