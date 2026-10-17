അംബാനിയും മസ്കും നേർക്കുനേർ; ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനങ്ങളെ തടയുന്നത് റിലയൻസെന്ന് മസ്ക്, മത്സരത്തെ പേടിയില്ലെന്ന് അംബാനി
സ്റ്റാർലിങ്കിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും രാജ്യത്തെ നിയമം പാലിക്കാൻ എല്ലാ കമ്പനികളും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് റിലയൻസ്. ആവശ്യമായ എല്ലാ സർക്കാർ അനുമതികളും നേടി, പൂർണ്ണ സജ്ജമായ സംവിധാനങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയിൽ സേവനം തുടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്റ്റാർലിങ്ക് വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 17, 2026 at 2:31 PM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസത്തിന് കാരണം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനിയാണെന്ന ആരോപണവുമായി എലോൺ മസ്ക്. മസ്കിൻ്റെ ആരോപണം വലിയ തർക്കത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (RIL) രംഗത്തെത്തി. സ്റ്റാർലിങ്കിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും തങ്ങൾക്ക് മത്സര ഭയമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ റിലയൻസ്, രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളും ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച സ്റ്റാർലിങ്ക്, ആവശ്യമായ എല്ലാ സർക്കാർ അനുമതികളും നേടി, പൂർണ സജ്ജമായ സംവിധാനങ്ങളുമായി തങ്ങൾ സേവനം തുടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു.
"കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയിലെ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ, വ്യവസായ മേഖല, മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ സേവനം നൽകുന്നതിനായി, സർക്കാർ നൽകിയ എല്ലാ അനുമതികളോടെയും രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളും ഗേറ്റ്വേകളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്" സ്റ്റാർലിങ്ക് എക്സിൽ വ്യക്തമാക്കി. "ഉയർന്ന വേഗതയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനവുമായി ഇന്ത്യയെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്" എന്നും സ്റ്റാർലിങ്ക് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
We have worked closely with regulators, industry and operators in India for 5+ years, and built a network of dedicated systems, gateways, and other infrastructure all in-country to exclusively serve Indian traffic safely and securely - and all with the requisite government approvals. Starlink is ready to connect India with high-speed internet.— Starlink (@Starlink) October 16, 2026
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അംബാനിക്കും റിലയൻസിനുമെതിരെ എലോൺ മസ്കും സ്റ്റാർലിങ്കും
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച, റിലയൻസിൻ്റെ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതോ അവരുമായി ബന്ധമുള്ളതോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങളുമായും സംഭാവനകളുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് മസ്ക് അംബാനിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നിയിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റാർലിങ്കിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച മസ്ക്, പരിഹാസരൂപേണ മുകേഷ് അംബാനിയെ "പ്രധാനമന്ത്രി അംബാനി" എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.
"റിലയൻസ് ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഫേസ്ബുക്കിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു" എന്ന തലക്കെട്ടോട് കൂടിയ ഒരു വാർത്തയും മസ്ക് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അതിന് മുന്പുള്ള ദിവസം, സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനത്തെ രാജ്യത്ത് മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ച മസ്ക്, അംബാനി ഒരു കുത്തകാവകാശം (monopoly) സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
'സ്റ്റാർലിങ്കുമായുള്ള മത്സരത്തെ റിലയൻസ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു'
ഈ വിമർശനങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ജനജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര സംരംഭങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള തുറന്ന സമീപനത്തിന് നിയമവാഴ്ചയും സുസ്ഥിരമായ നിയന്ത്രണ നടപടിക്രമങ്ങളും അനിവാര്യമാണെന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
"റിലയൻസിനെയും ഇന്ത്യൻ വിപണിയെയും കുറിച്ച് അടുത്തിടെയുണ്ടായ പരാമർശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വസ്തുതകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതൊരു സംരംഭത്തെയും പോലെ, ജനജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളെയും നൂതന ആശയങ്ങളെയും—അവ തദ്ദേശീയമായാലും അന്താരാഷ്ട്രമായാലും—സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിലാണ് റിലയൻസും വളർന്നത്" റിലയൻസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
"ഈ തുറന്ന സമീപനം നിയമവാഴ്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതുപോലെ, ഇന്ത്യയിലുള്ളതോ വിദേശത്തുള്ളതോ ആയ എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും ഒരേ നടപടിക്രമമാണ് ബാധകമാകുന്നത്. ജിയോയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സേവനങ്ങളും അനുമതികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്" കമ്പനി അറിയിച്ചു. അതേസമയം, എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റർമാരും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"റിലയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മത്സരത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം നൽകുന്നത് ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് മത്സരം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു" കമ്പനി പറഞ്ഞു. 2016ലാണ് ഇന്ത്യൻ ടെലികോം വിപണിയിലേക്ക് ജിയോ കടന്നുവന്നതെന്ന് റിലയൻസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്ന് ഒരു ഉപഭോക്താവ് പോലുമില്ലാത്ത "പുതിയൊരു സംരംഭകനായാണ്" ജിയോ തുടക്കം കുറിച്ചത്.
"2016-ൽ, അന്ന് തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ടെലികോം വിപണിയിലേക്ക് ഒരു ഉപഭോക്താവ് പോലുമില്ലാതെ, ഏറ്റവും പുതിയ സംരംഭകനായാണ് ജിയോ കടന്നുവന്നത്. വെറും പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, 530 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം ആർജ്ജിക്കാനും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ഡാറ്റയും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നൽകാനും ജിയോയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
Also, Starlink has proven to be essential for saving lives during natural disasters throughout the world, when all other communications systems have failed, so you would also be helping save men, women and children throughout India. 🇮🇳— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ആശയവിനിമയ രംഗത്തെ മത്സരത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംരംഭകരും ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് സേവനം നൽകാനും, രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും പാലിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ്" റിലയൻസ് വ്യക്തമാക്കി.
എലോൺ മസ്കിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സംരംഭമായ സ്റ്റാർലിങ്ക്, ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആശയവിനിമയ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രതികരണം. ജിയോയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സേവനങ്ങളും അനുമതികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട്, നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണ നടപടിക്രമങ്ങളെ റിലയൻസ് എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായാലും വിദേശ കമ്പനിയായാലും, എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും ഒരേ നടപടിക്രമം തന്നെ ബാധകമാകണമെന്നും മത്സരം ആത്യന്തികമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണകരമാകണമെന്നും കമ്പനി ആവർത്തിച്ചു.
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