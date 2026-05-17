ചോളയുഗത്തിലെ ചെമ്പ് ഫലകങ്ങൾ നെതർലൻഡ്സിൽ; ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തം, ഉടൻ എത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നെതർലൻഡ്സിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള പുരാവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
Published : May 17, 2026 at 2:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചോള കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ചെമ്പ് ഫലകങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഔപചാരികമായി തിരികെ നൽകി നെതർലൻഡ്സ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യൂറോപ്യൻ സന്ദർശന വേളയിലാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. 2012 മുതൽ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് ഇവ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നെതർലൻഡ്സിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ഈ പുരാവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. "ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും സന്തോഷകരമായ നിമിഷം. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചോള ചെമ്പ് ഫലകങ്ങൾ നെതർലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
இந்தியர் அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான தருணம்!— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
11-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சோழர்கால செப்பேடுகள், நெதர்லாந்தில் இருந்து இந்தியாவிற்குத் திரும்பவும் கொண்டுவரப்பட இருக்கின்றன. இது தொடர்பான விழாவில் பிரதமர் ராப் ஜெட்டன் அவர்களுடன் இணைந்து பங்கேற்றேன்.
சோழர் கால செப்பேடுகள், 21… pic.twitter.com/af4NWacMwt
21 വലുതും മൂന്ന് ചെറുതുമായ ചെമ്പ് ഫലകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഈ ശേഖരം, പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയിലെ ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിർണായക ചരിത്ര രേഖയായി നിലകൊള്ളുന്നു. തമിഴ് ലിപിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത ഈ ചെമ്പ് ഫലകങ്ങൾ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നെതർലൻഡ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വർഷങ്ങളായി ലൈഡൻ സർവകലാശാലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇവ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് തിരികെ നൽകുന്നു.
ഇവയിലെ മിക്ക ലിഖിതങ്ങളും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഭാഷകളിൽ ഒന്നായ തമിഴിലാണ് കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ ചക്രവർത്തി രാജേന്ദ്ര ചോളൻ ഒന്നാമൻ തന്റെ പിതാവ് രാജരാജ ചോളൻ വാമൊഴിയായി നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ ഔപചാരികവൽക്കരണത്തെ ഈ ഫലകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ, ചോളരുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ തെളിവായി അവ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന നിലയിൽ, ചോളരുടെ സംസ്കാരത്തിലും വൈദഗ്ധ്യത്തിലും ഞങ്ങൾ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു.
നെതർലാൻഡ്സ് സർക്കാരിനോടും, പ്രത്യേകിച്ച് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യം മുതൽ ഈ ചെമ്പ് ഫലകങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച ലൈഡൻ സർവകലാശാലയോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നെതർലൻഡ്സിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഡച്ച് മന്ത്രിമാരിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളിൽ നിന്നും ഉജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. ഗർബ, കുച്ചിപ്പുടി, ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, കഥക് തുടങ്ങിയ നൃത്ത പരിപാടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടർന്ന്, ഹേഗ് നഗരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ വച്ച് അദ്ദേഹം സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സന്ദർശന വേളയിൽ, നെതർലാൻഡ്സ് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടന്നു. സ്വീഡൻ, നോർവേ, ഇറ്റലി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ പര്യടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യുഎഇയിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നെതർലൻഡ്സിലെത്തിയത്.
Also Read: ഇന്ത്യയുടെ 1.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത പരിഹാരമായി 'വെള്ളം'