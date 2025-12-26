ETV Bharat / bharat

നേതാജിയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്‌ടം ജപ്പാനില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കണം; രാഷ്‌ട്രപതിക്ക് കത്തെഴുതി കുടുംബാംഗങ്ങള്‍

"പോസിറ്റീവ് നടപടി" സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥന,രാജ്യത്തിൻ്റ ഭാവി തലമുറയ്‌ക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കല്‍, സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ പൈതൃകം നിലനിര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും കുടുംബം

File photo of Netaji Subhas Chandra Bose (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 26, 2025 at 10:06 AM IST

Updated : December 26, 2025 at 10:16 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: സ്വാതന്ത്ര സമര സേനാനിയായ നേതാജി സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്ര ബോസിൻ്റെ ഭൗതികാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിക്കണമെന്ന് രാഷ്‌ട്രപതിയോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് കുടുംബം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തിന് മുമ്പ് (2026 ജനുവരി 23) തിരികെയെത്തിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വച്ച് നേതാജി സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്ര ബോസിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മുവിന് കത്തയച്ചു.

നേതാജിയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ നിലവില്‍ ജപ്പാനിലെ റെനോക്കി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഉള്ളത്. സുഭാഷ് ബോസിൻ്റെ അനന്തരവനായ ചന്ദ്രകുമാർ ബോസ് ഭൗതികവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പ്രകടമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പൈതൃകം പകരുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതികാവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഭൗതികാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്താണെന്നത് കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് ചന്ദ്രകുമാർ ബോസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി (ഐഎൻഎ)യിലെ മുൻ സൈനികരും ഭൗതികാവശിഷ്‌ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വികാരം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

“ജപ്പാനിലെ റെങ്കോജിയിൽ നിന്ന് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ഭൗതികാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപദി മുർമുവിനോട് ഒരു കത്ത് സമർപ്പിച്ചു. 2026 ജനുവരി 23 ന് നേതാജിയുടെ 129-ാം ജന്മവാർഷികം അടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതികാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്താണെന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. 2026 ജനുവരി 23 ന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതികാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിയോട് താഴ്‌മയോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു” ചന്ദ്രകുമാർ ബോസ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം നേതാജിയുടെ മകൾ പ്രൊഫസർ അനിത ബോസും ഭൗതികാവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഭൗതികാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ നിലവിലെ വിശ്രമ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ രാഷ്‌ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ചത്.

"ശരത് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെയും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെയും കുടുംബത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിലാണ് കത്തെഴുതുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെയും ഭാവിയിലെയും തലമുറകൾക്കായി സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ പൈതൃകം നിലനിര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്" കത്തില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം 2025 ഒക്ടോബർ 21 ലെ ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ലും കത്തില്‍ കുടുംബം എടുത്തുകാട്ടി. നേതാജി സിംഗപ്പൂരിൽ ആസാദ് ഹിന്ദ് താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻ്റ് സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ 80-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്.

"നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ 2025 ഒക്ടോബർ 21 ന് നേതാജി സിംഗപ്പൂരിൽ ആസാദ് ഹിന്ദ് താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻ്റ് സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ എട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഐഎൻഎ സ്‌മാരകം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായി പോരാടിയ സൈനികരെ ആദരിക്കുന്നതിനും നേതാജിയുടെ പ്രശസ്‌തമായ ആഹ്വാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതിനുമായി ഇത് രാജ്യത്തിനെ സഹായിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു "കത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നേതാജിയുടെ പ്രശസ്‌തമായ "ചലോ ഡൽഹി" എന്ന ആഹ്വാനത്തെ ഇത് ഓര്‍മിപ്പിക്കുമെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള അന്തിമ മുന്നേറ്റത്തിൽ പോരാടിയവരുടെ ത്യാഗങ്ങൾക്കുള്ള ശാശ്വത ആദരാഞ്ജലിയായി ഇത് വർത്തിക്കുമെന്ന് കുടുംബം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. നേതാജിയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പോസിറ്റീവ് നടപടി" സ്വീകരിക്കണമെന്നും കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈതൃകം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി തലമുറയുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും മനസുകളിലും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കത്തിൽ പരമാര്‍ശിച്ചു.

"നേതാജിയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്‌ടം ടോക്കിയോയിലെ റെങ്കോജി ക്ഷേത്രത്തിൽ അടക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഐഎൻഎയിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച സൈനികരും നേതാജിയുടെ മകൾ പ്രൊഫസർ അനിത ബോസും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഭൗതികാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നിരവധി തവണ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു" കത്തിൽ പറയുന്നു.

Last Updated : December 26, 2025 at 10:16 AM IST

