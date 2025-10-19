ETV Bharat / bharat

അഴിമതി തടയാൻ യുവാക്കള്‍; നേപ്പാളില്‍ പുതിയ രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിക്കാനൊരുങ്ങി ജെൻ സി ഗ്രൂപ്പ്

കഴിഞ്ഞ മാസം നേപ്പാളിലുടനീളം ജെൻ സി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു. അഴിമതിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളുടെ സർക്കാർ നിരോധനത്തിനുമെതിരെയായിരുന്നു സംഘം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയത്.

NEPAL PROTEST GEN Z PROTEST NEPALS GEN Z POLITICAL PARTY NEPAL GENERAL ELECTION
A Gen Z group during a protest against corruption and the government’s ban on social media platforms, in Kathmandu, Nepal, Tuesday, September 09, 2025. (IANS)
Published : October 19, 2025 at 2:40 PM IST

കാഠ്‌മണ്ഡു: പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി നേപ്പാളിലെ ജെൻ സി ഗ്രൂപ്പ്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ശനിയാഴ്‌ചയാണ് ജെൻ സി ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമെങ്കിലും അടുത്ത വർഷത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജെൻ സി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ് മിരാജ് ധുങ്കാന വ്യക്തമാക്കി.

നേപ്പാളില്‍ 2026 മാർച്ച് 5 നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. എന്നാൽ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചാലും തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ചില അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥതകളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് ജെൻ സി ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു.

SSB on high alert as Nepal agitation spreads to towns along the border (PTI)

ജെൻ സി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ് മിരാജ് ധുങ്കാനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു. യുവാക്കളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സംഘം തീരുമാനിച്ചതായി ധുങ്കാന പറഞ്ഞു. യുവാക്കളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

'നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് സംവിധാനവും വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന നേപ്പാളി പൗരന്മാർക്ക് വോട്ടവകാശവും' എന്ന രണ്ട് പ്രധാന അജണ്ടകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രധാനമായും മുന്നോട്ടുവയ്‌ക്കുന്നത്. അഴിമതിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പൗരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണ സമിതിയുടെ രൂപീകരണത്തിനും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ വികസനത്തിനും ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തമായ നയം സ്വീകരിക്കുന്നതും തങ്ങളുടെ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്നും മിരാജ് ധുങ്കാന പറഞ്ഞു.

"നല്ല ഭരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുക, അഴിമതി തടയുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ തുടർന്നും പോരാടും. ജെൻ സി യുവാക്കളുടെ ത്യാഗങ്ങൾ വെറുതെയാകാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. രാഷ്ട്ര നിർമാണ ദൗത്യത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും കൂട്ടായ പ്രതിബദ്ധതയും സഹകരണവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ പാർട്ടിക്ക് ഉചിതമായ പേരിടുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

A Gen Z group during a protest against corruption and the government’s ban on social media platforms, in Kathmandu, Nepal, Tuesday, September 09, 2025. (AP)

നേപ്പാളി യുവാക്കള്‍ തൊഴിലിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് വര്‍ധിച്ചുവരുന്നതിനാല്‍ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല മന്ദഗതിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം അടിയന്തര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുന്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഉത്തരവാദികളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട നമുക്ക് , അവയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കണം" എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അടച്ചുപൂട്ടിയ വ്യവസായങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനും പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രക്രിയ ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഇടക്കാല സർക്കാരിനോട് ജെൻ സി പ്രസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടൂറിസം മേഖല വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസം നേപ്പാളിലുടനീളം യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. അഴിമതിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളുടെ സർക്കാർ നിരോധനത്തിനുമെതിരെയായിരുന്നു സംഘം പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയത്. അന്തര്‍ദേശീയ തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയ പ്രതിഷേധത്തില്‍ നിരവധി യുവാക്കള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വർധിച്ചുവന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ കെപി ശർമ്മ ഒലി തൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്‌ക്കുകയും ശർമ്മ ഒലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

People displaying Nepal's national flag burn tyres during a demonstration to condemn the police's deadly crackdown on protesters in Kathmandu o (AFP)

അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് 5 ന് പ്രതിനിധി സഭയിലേക്കുള്ള പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 12 ന് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുശീല കാർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനിടെ പ്രസിഡൻ്റ് രാമചന്ദ്ര പൗഡലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

