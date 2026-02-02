ETV Bharat / bharat

നാല് വർഷം കാണാമറയത്ത്; ലഹരിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് യുവാവിന് മുക്തി, പുനഃസമാഗമത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ കുടുംബം

വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഗണേഷ് പോയത് കർണാടകയിലേക്ക്. പുതിയ ജീവിതത്തിലേയ്‌ക്ക് ചുവടുവച്ചത് 'അപ്‌ന ഘർ' ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന്.

MISSING MAN CASE MISSING MAN FOUND IN BHARATPUR NEPALESE MAN REUNITED WITH FAMILY DRUGGED MAN REUNITED WITH FAMILY
Ganesh with his daughter (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 5:35 PM IST

ജയ്‌പൂർ: വർഷങ്ങളോളം പ്രതീക്ഷയോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും ജീവിച്ചിരുന്ന യുവതിയേയും കുടുംബത്തേയും തേടിയെത്തി ആ സന്തോഷവാർത്ത. നാല്‌ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലഹരി തേടി ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയേയും വൃദ്ധനായ അച്ഛനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് വീടുവിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഗണേഷ് ചൗധരി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി.

ലഹരിയോടുണ്ടായിരുന്ന അമിതാസക്തി മൂലം തനിക്ക് നഷ്‌ടമായത് നീണ്ട നാല് വർഷമാണെന്ന് ഗണേഷ് ചൗധരി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഗണേഷ് പോയത് കർണാടകയിലേക്ക്. വിനോദസഞ്ചാരികളെ കൊള്ളയടിച്ചും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചും കഴിയുന്ന കുറ്റവാളികളുടെ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗണേഷ് മാറി.

മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അമിതോപയോഗം ഗണേഷിനെ ശാരീരികയും മാനസികമായും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു. തത്‌ഫലമായി ഓർമ്മ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. രണ്ട് വർഷം ആരെന്നോ എവിടെന്നോ അറിയാതെ കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന് ഗണേഷ് പറഞ്ഞു.

അവിടെ നിന്നാണ് പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിലേയ്‌ക്ക് ചുവടുവയ്‌ക്കുന്നതെന്ന് 'അപ്‌ന ഘർ' ആശ്രമത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ബസന്ത്‌ലാൽ ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു. "കർണാടകയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ലഖിംപൂർ ഖേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ നിന്ന് സമാന സ്വഭാവമുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് പേരെയും ഭരത്പൂരിലെ അപ്‌ന ഘർ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

ആശ്രമത്തിലെ ചികിത്സയും വൈദ്യ പരിചരണവും ഗണേഷിൻ്റെ നിലയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. ക്രമേണ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. മുൻകാല ജീവിതം ഗണേഷ് വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം നേപ്പാളിലെ തൻ്റെ വീടും വിലാസവുമെല്ലാം ഓർമിച്ചെടുത്തു.

"ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിന് നേപ്പാളിലെ ആശ്രമങ്ങൾ വഴി ഗണേഷിൻ്റെ കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അവരെ കണ്ടെത്തി വിവരം അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ ആശ്വാസമുണ്ട്" എന്ന് ബസന്ത്‌ലാൽ ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു.

മകനെ നാലു വർഷമായി കാണാതിരുന്നതിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഗണേഷിൻ്റെ അച്ഛൻ ജഗത്‌റാം തരു പറഞ്ഞു. "ഞാൻ അവനെ അന്വേഷിച്ച് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി. കണ്ടെത്താനായില്ല, എനിക്ക് എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവനെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിയത് എൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ വലിയ സന്തോഷമാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അവസാന രേഖകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വെള്ളിയാഴ്‌ച നാല് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചു. മകളോടും കുടുംബത്തോടുമൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ആശ്രമത്തിൽ ചെലവിട്ട ശേഷം ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് മടങ്ങി. ആശ്രമം ഇതുവരെ നേപ്പാളിലെ 50-ലധികം പേരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

NEPALESE MAN REUNITED WITH FAMILY

