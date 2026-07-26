ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് യാത്രാ രേഖയായി അംഗീകരിക്കണം; ഇന്ത്യയോട് അഭ്യർഥിച്ച് നേപ്പാൾ
നിലവിലുള്ള പൗരത്വ രേഖക്കും പാസ്പോർട്ടിനുമൊപ്പം എൻഐഡി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
Published : July 26, 2026 at 4:57 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളി പൗരന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് (എൻഐഡി) സാധുവായ യാത്രാ രേഖയായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് അഭ്യർഥിച്ച് നേപ്പാൾ. നിലവിലുള്ള പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും പാസ്പോർട്ടിനും പുറമെ ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും യാത്രാ രേഖയായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നേപ്പാൾ അധികൃതർ ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചത്.
ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക നിർദ്ദേശം നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് കൈമാറിയതായി ഇമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പ് വക്താവ് ടിക്ക റാം ധക്കൽ അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വഴി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ച ഈ നിർദ്ദേശം പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തുനിന്നും അനുകൂലമായ മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, പാസ്പോർട്ടിനും പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും പുറമെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന നേപ്പാളി പൗരന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്നാമത്തെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് മാറും.
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പൊതുഭരണം ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2018-ലാണ് നേപ്പാളിൽ ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത്. പരമ്പരാഗത പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരമായി ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കൊണ്ടുവരാനും സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ 1950 ലെ സമാധാന-സൗഹൃദ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പൗരന്മാർക്ക് വിസ ഇല്ലാതെ അതിർത്തി കടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനും ജോലി ചെയ്യാനും അനുവാദമുണ്ട്. എങ്കിലും, ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള വ്യോമ-റോഡ് യാത്രകൾക്ക് നിശ്ചിത തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ നിർബന്ധമാണ്. നിലവിൽ നേപ്പാളി പൗരന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ പാസ്പോർട്ടോ കരുതേണ്ടതുണ്ട്.
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