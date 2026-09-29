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മണ്ണിടിച്ചിലും പ്രളയവും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെ ബാധിച്ചു; ശൈത്യകാലം നേരിടാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ നേപ്പാൾ

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 1,100 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ നേപ്പാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി

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Representative Image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 29, 2026 at 6:01 PM IST

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കാഠ്‌മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ട് ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ രാജ്യം. വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്തെ വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 1,100 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി നേപ്പാൾ. സമീപകാലത്തുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, കനത്ത മഴ എന്നിവയിൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന ശേഷി താൽക്കാലികമായി കുറയുകയും ചെയ്‌ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നടപടി.

ഡിസംബർ മുതൽ 2027 മേയ് വരെയുള്ള വരൾച്ചാക്കാലത്തെ മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് നേപ്പാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി കർമപദ്ധതി തയാറാക്കുന്നത്. ഈ മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ 'റൺ-ഓഫ്-ദി-റിവർ' (നദീജല പ്രവാഹത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള) ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ഗണ്യമായി കുറയുകയും, അതേസമയം വൈദ്യുതിക്കുള്ള ആവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശൈത്യകാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലും വസന്തകാല മാസങ്ങളിലും വർധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനായാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി.

"നവംബറിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും, ആവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കുന്ന കാലയളവ് ഫെബ്രുവരി മുതൽ മെയ് വരെയാണ്, എന്ന് നേപ്പാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി വക്താവ് രാജൻ ധാക്കൽ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ നേപ്പാളിന് ഏകദേശം 3,740 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുണ്ടെന്നും ധാക്കൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നിരുന്നാലും, സമീപ മാസങ്ങളിലുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഊർജ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ തകർത്ത് പ്രളയം

നേപ്പാളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 26 നുണ്ടായ ഭോട്ടെകോശിയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിരവധി ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഇത് ഏകദേശം 450 മെഗാവാട്ട് ഉൽപ്പാദന ശേഷി നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

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തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ 27 വരെ പെയ്‌ത കനത്ത മൺസൂൺ മഴയിൽ 190 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള കാളിഗണ്ഡകി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഭോട്ടെകോശി വെള്ളപ്പൊക്കവും സമീപകാലത്തെ അതിശക്തമായ മഴയും മൂലമുണ്ടായ ആകെ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ കാരണം ഏകദേശം 640 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന ശേഷി നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായി ധാക്കൽ പറഞ്ഞു.

അതുകൊണ്ട്, വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 1,100 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കാര്യം നേപ്പാൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഇറക്കുമതി, വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്തും ഫെബ്രുവരി മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള ഉയർന്ന ആവശ്യകതയുള്ള കാലയളവിലും വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയും ആവശ്യകതയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടും, നേപ്പാളിൽ നിലവിൽ 600 മെഗാവാട്ടിനും 700 മെഗാവാട്ടിനും ഇടയിൽ വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എൻഇഎ വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഹിമാലയൻ രാഷ്ട്രമായ നേപ്പാൾ സമീപകാലത്തായി അതിർത്തി കടന്നുള്ള വൈദ്യുതി വ്യാപാരം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്ന് അധിക വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും, ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്ന വരൾച്ചാ കാലയളവിൽ വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുമാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭോട്ടെകോശിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തകരാറിലായ ചില ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെന്ന് എൻഇഎ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ധാക്കൽ പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരിയോടെ ഏകദേശം 160 മെഗാവാട്ട് ശേഷി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്ന പ്രത്യാശയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.

190 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള കാളിഗണ്ഡകി പദ്ധതിയും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തകരാറിലായ പദ്ധതികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് വരൾച്ചാ കാലയളവിൽ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദം ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി കടന്നുള്ള വൈദ്യുതി വ്യാപാരം സമീപകാലത്ത് വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാളിൻ്റെ അധിക വൈദ്യുതി ഇന്ത്യൻ ഊർജ വിപണിയിൽ വിൽക്കാൻ ന്യൂഡൽഹി അനുമതി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്.

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