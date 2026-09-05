നേപ്പാൾ പ്രളയം: 169 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി; 275 പേരെ കാണാനില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നേപ്പാൾ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്
By ANI
Published : September 5, 2026 at 8:08 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നേപ്പാളിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 169 ഇന്ത്യക്കാരെ ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നും 275 പേരെ കാണാനില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നേപ്പാൾ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ത്രിശൂലി ബസാറിൽനിന്നും മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടി സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. അഭിജിത് സുരേഷ് പവാർ, ദീപിക അഭിജിത് പവാർ, അഞ്ചുകാരനായ സമർഥ് അഭിജിത് പവാർ എന്നിവരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരെ വിമാനമാർഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ സഹായം
നേപ്പാളിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫൊറൻസിക് കിറ്റുകൾ, ബെയ്ലി പാലങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നേപ്പാൾ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മറ്റ് സാമഗ്രികൾ അയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങളിലായി 21 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഏഴ് വിമാനങ്ങളിലായി ഇതുവരെ 95 ടൺ സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ നൽകിയത്. ഇതിന് പുറമെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 54 അംഗ പ്രത്യേക സംഘത്തെയും ഇന്ത്യ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
30 ടണൽ റെസ്ക്യൂ വിദഗ്ധർ, 19 ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ, അഞ്ചംഗ മെഡിക്കൽ സംഘം എന്നിവരാണ് നേപ്പാൾ അധികൃതർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ നേപ്പാൾ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെ ഇന്ത്യ അഭിനന്ദിച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നേപ്പാൾ സർക്കാരുമായും വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായും നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്.
രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പുറത്തുവിടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ചൈനയിൽനിന്നും 1907 ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതമായി നേപ്പാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിലെ ടിബറ്റൻ സ്വയംഭരണ പ്രദേശത്ത് ഇന്ത്യക്കാരാരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേപ്പാളിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ
ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ (എൻഡിആർആർഎംഎ) കണക്കുകൾ പ്രകാരം രസുവയിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1294 ആയി ഉയർന്നു. ചിറ്റ്വാനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് (359). നവൽപരാസി ഈസ്റ്റ് (221), നുവാകോട്ട് (184), നവൽപരാസി വെസ്റ്റ് (212), രസുവ (140) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ. ഇതുവരെ 96 മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ത്രിശൂലി ത്രീ എ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ടണലിൽ 100 മീറ്റർ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ട് പേരെ സംയുക്ത രക്ഷാസേന ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു.
കര-വ്യോമ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇതുവരെ 303 വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 13,000ത്തിലധികം പേരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. 9287 നേപ്പാൾ ആർമി, 7931 നേപ്പാൾ പൊലീസ്, 4203 സായുധ പൊലീസ് സേന (എപിഎഫ്) അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 21,421 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രംഗത്തുള്ളത്. നേപ്പാൾ സൈന്യം 881 ഹെലികോപ്ടർ സർവീസുകളും സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ കാഠ്മണ്ഡുവിൽനിന്നും 129 സർവീസുകളും നടത്തി.
583 വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 5053 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. രസുവയിൽ 2130 പേരെയും നുവാകോട്ടിൽ 2340 പേരെയുമാണ് കാണാതായത്. കണ്ടെടുത്ത തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ ഈ കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. രസുവ, നുവാകോട്ട്, ധാഡിങ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 37 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 4627 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റ 5663 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
പ്രളയത്തിൽ 7570 സ്വകാര്യ വീടുകൾ തകർന്നു. ഇത് 32,963 പേരെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചു. 55 കിലോമീറ്റർ റോഡ്, 37 മോട്ടോർ പാലങ്ങൾ, 68 തൂക്കുപാലങ്ങൾ, 48 സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങൾ, 18 സ്കൂളുകൾ, ഏഴ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. 77 ട്രക്കുകളിലും 38 ചെറിയ വാഹനങ്ങളിലും ഹെലികോപ്ടറുകളിലുമായി ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടിയന്തര ധനസഹായമായി രസുവ, നുവാകോട്ട് എന്നിവിടങ്ങൾക്ക് 10 ദശലക്ഷം നേപ്പാൾ രൂപ വീതവും ധാഡിങ്ങിന് അഞ്ച് ദശലക്ഷം രൂപയും നേപ്പാൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 15 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി 135 ദശലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മൈലുങ് മേഖലയിൽ രണ്ട് നായ്ക്കളും 12 ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന നേപ്പാൾ പൊലീസിൻ്റെ കനൈൻ യൂണിറ്റ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചും നദീതീരങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. ത്രിശൂലി നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 459 നേപ്പാൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും 450 എപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഡാൻ ബഹാദൂർ കാർക്കി പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ രസുവ, നുവാകോട്ട് എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി.
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