അദ്ഭുത അതിജീവനം; നേപ്പാൾ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെ പത്താം നാൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി
മെക്കാനിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ കബീർ മഹാർജൻ (45), ഫോർമാൻ സഞ്ജയ് ഷാ (30) എന്നിവരാണ് തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്
Published : September 4, 2026 at 2:03 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 2:15 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: കൊടും നാശം വിതച്ച മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ സർവതും തകർന്നടിഞ്ഞ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും അദ്ഭുത വാർത്ത. പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ട് തൊഴിലാളികളെ 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു. ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട ദിവസങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇരുവരെയും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറ്റിയത്.
മെക്കാനിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ കബീർ മഹാർജൻ (45), ഫോർമാൻ സഞ്ജയ് ഷാ (30) എന്നിവരാണ് തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. ത്രിശൂലി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള തുരങ്കത്തിൽ 170 മീറ്റർ ഉള്ളിലായാണ് ഇവർ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 26ന് റസുവയിലെ ഭോട്ടെകോഷി നദിയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്നാണ് തുരങ്കം അടഞ്ഞത്.
മണ്ണും ചെളിയും നിറഞ്ഞ് അടഞ്ഞ തുരങ്ക പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ തെരച്ചിലിനിടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നേരിയ ശബ്ദം കേട്ടതാണ് നിർണായകമായത്. തുടർന്ന് മണ്ണുമാറ്റി നടത്തിയ അതിതീവ്ര ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇരുവരെയും കണ്ടെത്താനായത്.
त्रिशूली-3A मा जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्रबाट दुई जना व्यक्तिको जिवितै उद्धार #NepaliArmy #नेपालीसेना #BhotekoshiFlood pic.twitter.com/PLiOsN7KjM— Nepali Army (@NepaliArmyHQ) September 4, 2026
പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ സഞ്ജയ് ഷായ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ കബീർ മഹാർജന് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സഞ്ജയ് ഷായെ കാഠ്മണ്ഡുവിന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ബട്ടാറിലേക്ക് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. മഹാർജനെ സൈനിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നേപ്പാൾ സൈന്യത്തിലെയും സായുധ പൊലീസ് സേനയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ആളുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ പേർ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
തുടരുന്ന തെരച്ചിൽ
ഓഗസ്റ്റ് അവസാന വാരം പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴയാണ് നേപ്പാളിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് കാരണമായത്. മലയോര മേഖലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും വ്യാപകമായിരുന്നു. ഭോട്ടെകോഷി നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെയാണ് റസുവയിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പ്രദേശത്തേക്ക് വെള്ളവും ചെളിയും ഇരച്ചുകയറിയത്. ഈ സമയത്ത് തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
പുറത്തേക്കുള്ള വഴി പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞതോടെ ഇവർ ഇരുട്ടിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. 10 ദിവസത്തോളം കുടിവെള്ളം പോലുമില്ലാതെ കൊടും തണുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ ജീവൻ നിലനിർത്തിയത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും അദ്ഭുതമായിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സഞ്ജയ് ഷായ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിദഗ്ധ ചികിത്സയിലൂടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഇതേ തുരങ്കത്തിൽ ഇനിയും 38 പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 12 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലായി കാണാതായ 900ത്തോളം പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ നേപ്പാളിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1275 ആയി ഉയർന്നതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5000ത്തിലധികം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. മരണസംഖ്യ ദിനംപ്രതി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും, ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ട് പേരെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്താനായത് ഉറ്റവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും തകർന്ന റോഡുകളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെലികോപ്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് ദൗത്യം തുടരുകയാണ്.
Also Read: ടിക്കറ്റ് ശരിയാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം; റൂർക്കലയിൽ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരൻ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു