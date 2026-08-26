നേപ്പാളിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷം: അടിയന്തര സഹായവുമായി ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് മോദി
വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനായി നേപ്പാളിലുള്ള മലയാളികളെ ബന്ധപ്പെടാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ അറിയിക്കണം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 944 7111844, 9747132147
Published : August 26, 2026 at 7:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നേപ്പാളിലെ ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ വൻ ജീവഹാനിയും നാശനഷ്ടവും സംഭവിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവരുടെയും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളോട് അനുശോചനം അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ഈ പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നേപ്പാളിലെ സഹോദരീസഹോദരന്മാർക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി.
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അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ നേപ്പാളിന് സാധ്യമായ എല്ലാവിധ മാനുഷിക സഹായങ്ങളും നൽകാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അറിയിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഔദ്യോഗിക സംഘങ്ങൾ തത്സമയം ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Embassy of Nepal in India says - "Nepal was struck by a severe and unprecedented flash flood this morning, resulting in the tragic loss of lives, reports of missing persons and extensive damage to homes, roads, bridges, hydropower facilities and other infrastructure in the… pic.twitter.com/hcCN2aCG3x— ANI (@ANI) August 26, 2026
105 ഇന്ത്യക്കാരെയും 37 പ്രവാസികളെയും കാണാതായി
ടിബറ്റൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള രസുവ ജില്ലയിൽ ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ 400-ഓളം തീർഥാടകരെയും വിനോദസഞ്ചാരികളെയുമാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 105 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും 37 പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരും (NRIs) ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നേപ്പാൾ ടൂറിസം ബോർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കൈലാസ് മാനസസരോവർ തീർത്ഥാടനത്തിനായി റസൂവാഗഡി അതിർത്തിയിലേക്ക് പോയവരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടവരിലേറെയും. പെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളും റോഡുകളും ഒലിച്ചുപോവുകയും ഒമ്പതിലധികം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
എല്ലാ പിന്തുണയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
Scene from Nepal, china border pic.twitter.com/2K5kl22fdD— Daily Middle east Times (@times46053) August 26, 2026
കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും നേപ്പാൾ ഭരണകൂടവുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ദുരന്തമേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുമായി നേപ്പാൾ സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 14 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യ വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങളിൽ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളും എൻഡിആർഎഫ് (NDRF) സംഘങ്ങളെയും നേപ്പാളിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ്
നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ നൂറിലധികം ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായെന്ന പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങൾ സർക്കാർ നിരീഷിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനായി നേപ്പാളിലുള്ള മലയാളികളെ ബന്ധപ്പെടാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ അറിയിക്കണം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 944 7111844, 9747132147.
അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയം നേപ്പാളിലും ഇൻഡോ- നേപ്പാൾ അതിർത്തി മേഖലകളിലും വലിയ മാനുഷിക ദുരന്തമാണ് വിതച്ചിരിക്കുന്നത്. കൈലാസ് മാനസസരോവർ തീർത്ഥാടകർ അടക്കമുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാർ നിലവിൽ ദുരന്തമേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, എൻഡിആർഎഫ് (NDRF), നേപ്പാൾ സൈന്യം എന്നിവരുടെ സംയുക്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനവും കാണാതായവരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേരള സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഹെൽപ്പ്ലൈനുകൾ ദുരന്തമേഖലയിലുള്ള മലയാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്.
അനുശോചിച്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു
I convey my deepest sympathies to Rt Hon President Mr. Ramchandra Paudel @OOP_Nepal and the people of Nepal on the devastation caused by the flash floods today.— President of India (@rashtrapatibhvn) August 26, 2026
We express our solidarity with Nepal at this difficult hour. India stands ready to support the relief and rescue…
ഷ്കരമായ സമയത്ത് നേപ്പാളിനോട് ഞങ്ങൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റ്. "ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് നേപ്പാളിനോട് ഞങ്ങൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദുരന്തത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി നേപ്പാൾ സർക്കാരിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ തയാറാണ്," മുർമു എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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