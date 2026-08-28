നേപ്പാള് മിന്നല് പ്രളയത്തില് കാണാതായത് 320 ഇന്ത്യക്കാരെ; 100 പേർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ല, സ്ഥിരീകരിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
നേപ്പാൾ ഭരണകൂടവുമായി ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരന്തനിവാരണ സാമഗ്രികളുടെ വിതരണവും ഇന്ത്യ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
By PTI
Published : August 28, 2026 at 5:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രളയം നാശം വിതച്ച നേപ്പാളിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ 100 ഓളം പേരെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും 320 ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാണാതായെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതേസമയം ചൈനീസ് അതിർത്തിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന 400 ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും അവിടെ കുടുങ്ങിയ 96 ഇന്ത്യക്കാർ കരമാർഗം സുരക്ഷിതമായി നേപ്പാളിലേക്ക് കടന്നതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, കനത്ത പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ കൈലാസ് മാനസസരോവർ തീർത്ഥാടകരിൽ 21 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതമായി ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഘമാണ് നേപ്പാൾ സേനയുടെയും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും സഹായത്തോടെ തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. ഡൽഹിയിലെത്തിയ തീർത്ഥാടകരുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനവും കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിലും
പ്രളയബാധിത മേഖലകളിൽ നിന്നും ഇതുവരെ 85-ലധികം ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ത്രിശൂലി വൺ ഹൈഡ്രോപവർ പ്രൊജക്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 63 ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രക്ഷപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ, ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 96 ഇന്ത്യക്കാർ കരമാർഗ്ഗം നേപ്പാളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
EAM Dr S Jaishankar tweets, "Received a group of 21 pilgrims from Tamil Nadu who were rescued from the floods in Nepal.— ANI (@ANI) August 28, 2026
Was moved to hear their experience first hand. Thank the Nepali Army and Government for this rescue effort. Appreciate Embassy of India, Kathmandu’s… pic.twitter.com/9VlMxZJCtT
ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് 400 ഓളം ഇന്ത്യാക്കാർ സുരക്ഷിതരായി ഉണ്ടെന്നും ബീജിംഗിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പ്രാദേശിക അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ 320 ഓളം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയും നൂറോളം ഇന്ത്യൻ വംശജരെയും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി നടക്കുകയാണ്.
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ഇന്ത്യയുടെ അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ
ദുരന്ത സമയത്ത് നേപ്പാളിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഇന്ത്യ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് 10 ടൺ ആശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി ആദ്യ വിമാനം നേപ്പാളിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 37.5 ടൺ സാമഗ്രികളുമായി രണ്ടാമത്തെ വിമാനവും പുറപ്പെട്ടു. ടെൻ്റുകൾ, പുതപ്പുകൾ, മരുന്നുകൾ, ശുദ്ധജല ഗുളികകൾ, ജനറേറ്ററുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ മൂന്നാമത്തെ വിമാനം 12 മുതൽ 13 ടൺ സാമഗ്രികളുമായി ഉടൻ നേപ്പാളിലെത്തും.
പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ഹൈഡ്രോഇലക്ട്രിക് പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ തുരങ്കത്തിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രത്യേക വിദഗ്ധ സംഘത്തെ ഇന്ത്യ അയക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ താൽക്കാലികമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബെയ്ലി പാലങ്ങളും മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെയും ആവശ്യാനുസരണം വിട്ടുനൽകുമെന്നും എൻ ഡി ആർ എഫ് (NDRF) സേന തയ്യാറാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയം വലിയ നാശനഷ്ട വിതച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അയൽരാജ്യമെന്ന നിലയിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാപ്രവർത്തന സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഇന്ത്യ മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതരായി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ദുരന്തബാധിതരെ സഹായിക്കാനായി വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ ഇന്ത്യ നേപ്പാളിലേക്ക് എത്തിക്കും.
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