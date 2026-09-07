നോവായി നേപ്പാൾ! മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,355-ലേക്ക് ഉയർന്നു; അയ്യായിരത്തോളം പേര് ഇപ്പോഴും കാണാമറയത്ത്
ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതോടെയാണ് മരണസംഖ്യയിൽ ഈ വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
By PTI
Published : September 7, 2026 at 6:14 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തിങ്കളാഴ്ചയോടെ 1,355-ലേക്ക് ഉയർന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതോടെയാണ് മരണസംഖ്യയിൽ ഈ കുതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കുറഞ്ഞത് 589 വിദേശ പൗരന്മാരടക്കം 4,996 പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തെരച്ചിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തുടരുകയാണെന്നും ഇതുവരെ 13,396 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നും നേപ്പാളിലെ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (NDRRMA) അറിയിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് നേപ്പാൾ-ടിബറ്റ് അതിർത്തിക്കടുത്ത് ഉണ്ടായ മഞ്ഞും പാറയും അടർന്നുവീണുള്ള ഉരുൾപൊട്ടലിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം നേപ്പാളിൻ്റെ വടക്കന്, മധ്യ മേഖലകളിലെ പട്ടണങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും തകർത്തു. ഹിമാലയൻ അതിർത്തി മേഖലയിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഭോട്ടെകോശി നദി വെള്ളപ്പൊക്കജലം താഴേക്ക് ഒഴുക്കുകയും, വീടുകൾ, വാഹനങ്ങൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴുക്കിക്കളയുകയും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നാശ നഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്തു.
ചൈനയിലെ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഈ ദുരന്തത്തിൽ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 43 പേർ മരണപ്പെടുകയും ടിബറ്റിൽ 500-ലധികം പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. NDRRMA-യുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, നേപ്പാളിലെ ചിത്വാൻ ജില്ലയിൽ 363, നവൽപരാസി ഈസ്റ്റിൽ 222, നവൽപരാസി വെസ്റ്റിൽ 221, നുവകോട്ട് 197, റാസുവ 169, ഗോർഖ 75, ധാഡിംഗ് 70, തനാഹു 38 എന്നിങ്ങനെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു.
മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് വെല്ലുവിളി
നേപ്പാൾ പ്രളയത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച വരെ 98 മൃതദേഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് തിരിച്ചറിയാനും ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറാനും സാധിച്ചതെന്ന് NDRRMA അറിയിച്ചു. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ദൂരേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയ മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഗുരുതരമായി ക്ഷതമേറ്റതോ അഴുകിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ശരീരഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായോ ആണ് കണ്ടെടുത്തത്. ദുരന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയതും വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും കിടന്നതുമായ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതീവ ദുഷ്കരമാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പ്രളയശേഷം കണ്ടെടുത്ത അവകാശികൾ തേടിവരാത്ത മൃതദേഹങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി കാണാതായവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് നേപ്പാൾ പൊലീസ് ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. ഭാവിയിൽ തിരിച്ചറിയൽ സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം, തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത 1,000-ത്തിലധികം മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതോടെ അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാന് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ആശുപത്രികൾ. കാണാതായ ബന്ധുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളുമായി ആശുപത്രികളിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടുകയും, ഭിത്തികളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന മരിച്ചവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദുരന്തം നടന്ന് പതിമൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് നേപ്പാളിൽ ദേശീയ ദുഃഖാചരണം നടത്തി. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സെപ്റ്റംബർ 7 ദേശീയ ദുഃഖാചരണ ദിനമായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മരണാനന്തരം പതിമൂന്നാം ദിവസം ആചരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരമാണ് ഈ ദുഃഖാചരണം നടത്തിയത്.
ഇന്ത്യ പിന്തുണ നൽകും
"ദുരന്തത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കും ദുരന്തം ബാധിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളുണ്ട്. ഈ ദുഷ്കരമായ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നേപ്പാളിനൊപ്പം നിലകൊണ്ടു. തിരച്ചിൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള നേപ്പാളിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ തുടർന്നും പിന്തുണ നൽകും," നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.
വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ച ജില്ലകളിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ വിപുലമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. ഇവിടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ തുരങ്കങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേപ്പാളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിക്കാനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നുമുള്ള വിദഗ്ധ സംഘങ്ങൾ രംഗത്തുണ്ട്.
2023-ൽ ഇന്ത്യയിലെ സിൽക്യാര ടണലിൽ നിന്ന് 41 തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ ടണൽ വിദഗ്ധന് ആർനോൾഡ് ഡിക്സ് ചിലിമെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ടണലിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്നവർക്കായുള്ള തെരച്ചിലിലും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
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അതേസമയം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ തങ്ങളുടെ സുപ്രധാനമായ ശരത്കാല ടൂറിസം സീസണിനെ തടസപ്പെടുത്തുന്നതും, ഈ മേഖലയിലെ തിരിച്ചുവരവിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാനും നേപ്പാൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി രാജ്യം സജ്ജമാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകാനുള്ള നടപടികളും നേപ്പാൾ ഊർജ്ജിതമാക്കി.
"നേപ്പാൾ കോളിംഗ്" എന്ന ഹാഷ്ടാഗിൽ ടൂറിസം മന്ത്രി ഖഡക് രാജ് പൗഡൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാംപെയ്ന് ആരംഭിച്ചു. വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളോട് രാജ്യം തുറന്നിരിക്കുന്നതായും ഹിമാലയൻ ട്രെക്കിംഗ് പാതകൾ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്ക് വച്ച വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.
നേപ്പാളിൻ്റെ ജിഡിപിയിൽ ടൂറിസം മേഖല നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഏകദേശം 6.7 ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവ് കുറയുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ഹോട്ടലുകൾ, ട്രെക്കിംഗ് ഏജൻസികൾ, ഗൈഡുകൾ, പോർട്ടർമാർ, എയർലൈനുകൾ, റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ, ഗതാഗത ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നിവരെ ബാധിക്കും.
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