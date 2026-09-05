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പത്തു ദിവസത്തെ പോരാട്ടം, അത്ഭുതം ഈ അതിജീവനം; നേപ്പാളിൽ പ്രളയാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ അറുപതുകാരിയെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു

അവശിഷ്‌ഠങ്ങൾക്കിടയിൽ മൂടപ്പെട്ട നാല് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകൾനിലയിൽ നിന്നാണ് 60 കാരിയായ ചണ്ഡിക ശ്രേഷ്ഠയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

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Nepal floods (ANI)
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By PTI

Published : September 5, 2026 at 4:40 PM IST

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കാഠ്‌മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ പ്രളയത്തിൽ മൂടപ്പെട്ട നാല് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകൾനിലയിൽ കുടുങ്ങി കിടന്ന 60 വയസുകാരിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. നുവാകോട്ട് ജില്ലയിലുള്ള ബെത്രാവതിയിൽ പ്രളയത്തിൻ്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പൂർണമായും മൂടപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്നാണ് 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം ചണ്ഡിക ശ്രേഷ്ഠയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ബിദുർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി-10-ലെ വീട്ടിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. അബോധാവസ്ഥയിലാണ് ചണ്ഡികയെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തതെന്ന് 'ദി കാഠ്മണ്ഡു പോസ്റ്റ്' ശനിയാഴ്‌ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഒന്‍പതംഗ സായുധ പൊലീസ് സേനാ സംഘം രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ശ്രേഷ്ഠയെ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കായി ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗ്ഗം ത്രിശൂലിയിലുള്ള നേപ്പാൾ ആർമിയുടെ മൈഥിലി ബാരക്കുകളിലേക്ക് മാറ്റി.ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി അവരെ കാഠ്‌മണ്ഡുവിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

നാശം വിതച്ച് പ്രളയം

1,300-ലധികം പേരുടെ മരണത്തിനും ഏകദേശം 5,000 പേരെ കാണാതാകുന്നതിനും കാരണമായ ഭോട്ടെകോശി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം പതിനൊന്നാം ദിവസമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നത്. നേപ്പാളിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 169 ഇന്ത്യക്കാരെ ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നും 275 പേരെ കാണാനില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് നേപ്പാൾ-ടിബറ്റ് അതിർത്തിക്ക് സമീപം മഞ്ഞും പാറയും അടർന്നുവീണുണ്ടായ (ice-rock avalanche) ഉരുൾപൊട്ടലിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം നേപ്പാളിൻ്റെ വടക്കൻ, മധ്യ മേഖലകളിലെ പട്ടണങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും തകർത്തു.

ഹിമാലയൻ അതിർത്തി മേഖലയിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഭോട്ടെകോശി നദി വെള്ളപ്പൊക്കജലം താഴേക്ക് ഒഴുക്കുകയും വീടുകൾ, വാഹനങ്ങൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴുക്കിക്കളയുകയും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

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ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ (എൻഡിആർആർഎംഎ) കണക്കുകൾ പ്രകാരം രസുവയിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1294 ആയി ഉയർന്നു. ചിറ്റ്‌വാനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് (359). നവൽപരാസി ഈസ്റ്റ് (221), നുവാകോട്ട് (184), നവൽപരാസി വെസ്റ്റ് (212), രസുവ (140) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ. ഇതുവരെ 96 മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി.

തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ത്രിശൂലി ത്രീ എ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ടണലിൽ 100 മീറ്റർ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ട് പേരെ സംയുക്ത രക്ഷാസേന ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു. 583 വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 5053 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. രസുവയിൽ 2130 പേരെയും നുവാകോട്ടിൽ 2340 പേരെയുമാണ് കാണാതായത്.

Also read:നേപ്പാൾ പ്രളയം: 169 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി; 275 പേരെ കാണാനില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

TAGGED:

60 YEAR OLD WOMAN RESCUED NEPAL
NEPAL FLASH FLOODS EFFECT
NEPAL FLOOD UPDATES
NEPAL FLOOD RESCUE OPERATIONS
NEPAL FLASH FLOODS

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