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നേപ്പാൾ പ്രളയം: ബിഹാറിലും യുപിയിലും കനത്ത ജാഗ്രത, എൻഡിആർഎഫിനെ വിന്യസിച്ചു

ടിബറ്റ്-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലുണ്ടായ മഞ്ഞുമല തടാക വിസ്ഫോടനമാണ് (ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്ക് ഔട്ട്ബഴ്സ്റ്റ് ഫ്ലഡ് - ജിഎൽഒഎഫ്) മിന്നൽപ്രളയത്തിന് കാരണമായത്

NDRF Deployment In Bihar Glacial Lake Outburst Flood Missing Indians In Nepal Gandak River Water Level
നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പ്രദേശം (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 6:50 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രളയമുന്നറിയിപ്പ്. ഗണ്ഡക് നദിയിലൂടെ വെള്ളം കുതിച്ചെത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ (എൻഡിആർഎഫ്) 20 സംഘങ്ങളെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി വിന്യസിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

ടിബറ്റ്-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലുണ്ടായ മഞ്ഞുമല തടാക വിസ്ഫോടനമാണ് (ഗ്ലേഷ്യൽ ലേക്ക് ഔട്ട്ബഴ്സ്റ്റ് ഫ്ലഡ് - ജിഎൽഒഎഫ്) മിന്നൽപ്രളയത്തിന് കാരണമായത്. ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 160 കിലോമീറ്റർ അകലെ നേപ്പാളിലെ ഫുർകെ ഖോലയിലുള്ള ത്രിശൂലി നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് കുത്തനെ ഉയർന്നതായി എൻഡിആർഎഫ് അറിയിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ഗണ്ഡക് നദിയിലൂടെ വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അധികൃതർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഗണ്ഡക് നദിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു.

എൻഡിആർഎഫ് സംഘം സജ്ജം
പ്രളയസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് എൻഡിആർഎഫ് സംഘം കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്. ബിഹാറിലെ വെസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ, മുസാഫർപുർ ജില്ലകളിലേക്കും ഉത്തർപ്രദേശിലെ കുശിനഗറിലേക്കുമാണ് നിലവിൽ സംഘത്തെ അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഗണ്ഡക് നദീതടത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബിഹാറിൽ ഒൻപതും ഉത്തർപ്രദേശിൽ 11 ഉം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 20 എൻഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങളെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എൻഡിആർഎഫ് കമാൻഡൻ്റ് ജ്ഞാനേശ്വർ സിങ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കൂടുതൽ സംഘങ്ങളെ അയക്കാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിലാണ് ബിഹാറിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എൻഡിആർഎഫ് ഐജി നരേന്ദ്ര സിങ് ബുന്ദേല പറഞ്ഞു. മൺസൂൺ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രളയസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരത്തെ തന്നെ സേനയെ വിന്യസിച്ചിരുന്നതായി കമാൻഡൻ്റ് ഹിതേന്ദർ പാൽ സിങ് കന്ദാരി വ്യക്തമാക്കി. നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിഷയം ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനുപുറമെ, ഭാഗൽപുരിലുണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തിലും മറ്റ് മുങ്ങിമരണങ്ങളിലും എൻഡിആർഎഫ് സംഘം രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.

അതിർത്തിയിൽ എസ്എസ്ബി ജാഗ്രത
മിന്നൽപ്രളയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ സായുധ സീമാ ബൽ (എസ്എസ്ബി) ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ 11 രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘങ്ങളെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഏഴ് സംഘങ്ങളെ കരുതൽ സേനയായി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുതിർന്ന എസ്എസ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെയും ഘാഗ്ര, കർണാലി, മഹാകാളി നദികളിലെ ജലനിരപ്പും സേന നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

നേപ്പാളിൽ വൻ നാശനഷ്ടം
നേപ്പാളിലെ രസുവ മേഖലയിലുള്ള ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് കാഠ്മണ്ഡു പോസ്റ്റ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 95 പേർ മരിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. കാണാതായവരിൽ 105 ഇന്ത്യക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. 291 വിദേശികളും 93 നേപ്പാൾ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടെ 384 വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാണാതായതായി നേപ്പാൾ ടൂറിസം ബോർഡ് അറിയിച്ചു. ഹിമാലയൻ ഗ്ലേസിയർ മേഖലയിൽ നിന്ന് 37 പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ട്രാവൽ ഏജൻസികളുമായും സുരക്ഷാ സേനയുമായും ചേർന്ന് വിനോദസഞ്ചാരികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് ടൂറിസം ബോർഡ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. പ്രളയത്തിൽ റോഡുകളും പാലങ്ങളും വൈദ്യുതി ബന്ധവും തകർന്നു.

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സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. പ്രളയസാഹചര്യം നേരിടാൻ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഗണ്ഡക് നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ബിഹാറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാന നദികളാണ് ഗണ്ഡകും (നാരായണി) കോശിയും. കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷനുമായി ചേർന്ന് ദുരന്തനിവാരണ ഏജൻസികൾ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

NDRF DEPLOYMENT IN BIHAR
GLACIAL LAKE OUTBURST FLOOD
MISSING INDIANS IN NEPAL
GANDAK RIVER WATER LEVEL
NEPAL FLASH FLOOD ALERT

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