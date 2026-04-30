നെറ്റ്വർക്ക് മാപ്പിൽ ജമ്മു കശ്മീർ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗം; ക്ഷമാപണം നടത്തി നേപ്പാൾ എയർലൈൻസ്
കാർട്ടോഗ്രാഫിയിൽ സംഭവിച്ച പിഴവ് അബദ്ധവശാൽ സംവിച്ചതാണെന്നും പിന്നീടാണ് വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതെന്നും നേപ്പാൾ എയർലൈൻസ്.
Published : April 30, 2026 at 2:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നെറ്റ്വർക്ക് മാപ്പിൽ ജമ്മു കശ്മീർ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായി കാണിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തി നേപ്പാൾ എയർലൈൻസ്. കാർട്ടോഗ്രാഫിയിൽ സംഭവിച്ച പിഴവ് അബദ്ധവശാൽ സംവിച്ചതാണെന്നും പിന്നീടാണ് വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതെന്നും വ്യാഴാഴ്ച എയർലൈൻസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച എയർലൈൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തു.
"ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ അടുത്തിടെ പങ്കിട്ട നെറ്റ്വർക്ക് മാപ്പിലെ പിശകിന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള കാർട്ടോഗ്രാഫികിൽ കൃത്യതയില്ലായ്മ മൂലം അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെതുടർന്ന് ഉടനടി പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തു," നേപ്പാൾ എയർലൈൻസ് പറഞ്ഞു.
പോസ്റ്റ് ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യുകയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ആന്തരിക അവലോകനം നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. മേഖലയിലെ ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ബന്ധത്തെ വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും എയർലൈൻസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
We sincerely apologize for error in the network map recently shared on our social media channels. The map contained significant cartographic inaccuracies regarding international boundaries that do not reflect the official stance of Nepal or Nepal Airlines. pic.twitter.com/E5MZSS8CjQ— Nepal Airlines🇳🇵 (@NepalAirlinesRA) April 30, 2026
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 മെയ് 15 ന് സമാനമായ ഒരു വിവാദം ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള അതിര്ത്തി തര്ക്കത്തിനിടെ നേപ്പാള് പുതിയ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ലിംപിയാധുര ,ലിപുലേഖ്, കാലാപാനി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങള് നേപ്പാളിന്റെ ഭാഗമായി കാണിച്ചുള്ള ഭരണ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടമാണ് നേപ്പാള് ഔദ്യോഗികമായി അന്ന് തയ്യാറാക്കിയത്. ഈ പ്രദേശങ്ങള് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭാഗമാണെന്ന തര്ക്കമാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്.
നേപ്പാള് ലാന്റ് റീഫോര്മ്സ് ആന്റ് മാനേജ്മെന്റ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പത്മ ആര്യലാണ് പുതുക്കിയ ഭൂപടം പുറത്തിറക്കിയത്. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്ന മാപ്പ് ഭൂവിനിയോഗ മന്ത്രാലയത്തില് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. 1997ലാണ് ഇന്ത്യ നേപ്പാള് അതിര്ത്തി തര്ക്കം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേ വര്ഷം തന്നെ ലിപുലേഖ് പാസിലുള്ള അവകാശത്തെ നേപ്പാള് വെല്ലുവിളിച്ചു. വര്ഷങ്ങള് പഴക്കമുള്ള തീര്ഥാടന വാണിജ്യ പാതയായിരുന്നു ലിപുലേഖ് പാസ്. കാലാപാനി താഴ്വരയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാലാപാനി ഇന്ത്യയുടെ അതിര്ത്തി പ്രദേശമാണ്. ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും 1,800 കിലോമീറ്റർ (1,118 മൈൽ) തുറന്ന അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു.
