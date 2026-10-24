'പീസ് ബോണ്ട് ഒപ്പിടില്ല, പോരാട്ടം ഇനിയും തുടരും'; നേഹ ബോറ
സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിച്ച് നേഹ ബോറ. പൊലീസിൻ്റെ പീസ് ബോണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുമെന്നും നേതാവ്.
By PTI
Published : October 24, 2026 at 5:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സമാധാന ബോണ്ടിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കില്ലെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐസ) ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് നേഹ ബോറ. പീസ് ബോണ്ടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുമെന്നും പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ കവരുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്നും നേഹ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേഹ ബോറ സമർപ്പിച്ച സമാധാന ബോണ്ട് ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 16ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 'ലേഹ്റ ദോ തിരംഗ' പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സമാധാനം നിലനിർത്താൻ 10,000 രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ട് കെട്ടിവക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് (SEM) നൽകിയ നോട്ടീസിനെതിരെയാണ് നേഹ ബോറ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബോണ്ടിൽ ഒപ്പിടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചത്.
പൊലീസിൻ്റെ ഈ നടപടിയുടെ യുക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്, "ആരുടെ സമാധാനം സംരക്ഷിക്കാനാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്?" എന്ന് നേഹ ബോറ ചോദിച്ചു. ബിഎൻഎസ്എസ് (BNSS) സെക്ഷൻ 126 പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 17നാണ് പൊലീസ് ഈ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ശേഷം ഒക്ടോബർ 19ന് സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് (SEM) മുന്നിൽ ഹാജരാകാന് വിദ്യാർഥി നേതാവിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
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"തെരുവുകളിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ അവകാശമാണ്. സർക്കാരിനെതിരെ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാകുക. നമ്മൾ സർക്കാരിനോട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ ആരുടെ സമാധാനമാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത്?. വിയോജിക്കുക എന്നത് ജനാധിപത്യ അവകാശമാണെന്നും" നേഹ ബോറ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പോരാട്ടം ഏത് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങിയാലും, വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ 'സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയായി' മുദ്രകുത്തിക്കൊണ്ടാകരുത് അത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് നേഹ ബോറ വ്യക്തമാക്കി. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സംഘടിപ്പിച്ച ലെഹ്റ ദോ തിരംഗ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെ ഒക്ടോബർ 16ന് ഡൽഹി പൊലീസ് നേഹ ബോറയെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ ഇട്ടു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെയാണ് നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്നത്.
സമാധാനപരമായ വിയോജിപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നേഹ ബോറ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നോട്ടീസിനെതിരെ ഹർജി നൽകിയത്. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെയും ജനാധിപത്യപരമായ വിയോജിപ്പുകളെയും പൊതുക്രമം ലംഘിക്കുന്നവയായി കാണരുതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. നേഹ ബോറയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വഴിതിരിവ് ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ നടന്ന ഐതിഹാസികമായ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭമാണ്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന സമരത്തിൽ അവർ മുൻനിര പോരാളിയായി മാറി.
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