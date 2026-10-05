അധികാര വർഗത്തെ വിറപ്പിക്കുന്ന 29കാരി; ആരാണ് ജെഎൻയുവിലെ തീപ്പൊരി നേതാവ് നേഹ ബോറ?
ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനമായ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ (എഐഎസ്എ) ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ് നേഹ ബോറ
Published : October 5, 2026 at 8:28 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഒരു സാധാരണ സൈനിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച്, ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും തീപ്പൊരി ശബ്ദമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലെ (ജെഎൻയു) ഗവേഷകയായ നേഹ ബോറ. അധികാര വർഗത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഭയമില്ലാത്ത ഈ 29കാരി, രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനമായ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ (എഐഎസ്എ) ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ്. ജെൻ-സെഡ് (Gen-Z) യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് നേഹ.
ബാല്യകാലവും അക്കാദമിക പശ്ചാത്തലവും
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഖാതിമയിലാണ് നേഹ ജനിച്ചത്. പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു ബാല്യകാലം. ഈ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലമാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെയും യാഥാർഥ്യങ്ങളെയും അടുത്തറിയാൻ അവരെ സഹായിച്ചത്. പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നാടക കലാകാരി കൂടിയായ അവർ, ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദവും അംബേദ്കർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് ജെഎൻയുവിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് എസ്തെറ്റിക്സിൽ നിന്ന് നാടകത്തിലും പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസിലും പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷണം ചെയ്തുവരുന്നു. നാടകങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെ ആഴത്തിൽ സമീപിക്കാനുള്ള കഴിവ് പൊതുവേദികളിലെ പ്രസംഗങ്ങളെയും സമരമുഖങ്ങളെയും ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
The people are united. Detained protestors are repeatedly being released by the people on the streets! Jantar Mantar 2.0 is on! Gyanesh will soon be gone! https://t.co/wJP9vGFC8b— Neha (@neha_aisa) October 2, 2026
വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എഐഎസ്എയുടെ പങ്കും
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സജീവവും പ്രമുഖവുമായ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളിലൊന്നാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (എഐഎസ്എ). കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ്) ലിബറേഷൻ്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐഎസ്എ, കാമ്പസുകളിലെ ജാതി-മത വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെയും വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടത്തിനെതിരെയും ഫെലോഷിപ്പ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകൾക്കും തുല്യതയ്ക്കും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്ഥിരമായി പോരാടുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്.
ഈ സംഘടനയുടെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടയായിട്ടാണ് നേഹ ബോറ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. തുടർന്ന് സംഘടനയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയ അവർ, എഐഎസ്എയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ജന്തർമന്തർ സമരവും 23 ദിവസത്തെ നിരാഹാരവും
നേഹ ബോറയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വഴിതിരിവ് ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ നടന്ന ഐതിഹാസികമായ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭമാണ്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന സമരത്തിൽ അവർ മുൻനിര പോരാളിയായി മാറി.
Delhi Police drags citizens on the streets of the capital! History will remember you Delhi Police and whose side you were on, who you were trying to save and who you attacked! https://t.co/nxudsUnvn4— Neha (@neha_aisa) October 2, 2026
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അഴിമതികൾക്കും തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ നടന്ന ഈ സമരത്തിൽ പ്രമുഖർക്കൊപ്പം സജീവമായി നിന്ന നേഹ ബോറ, നീണ്ട 23 ദിവസം അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടും തൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ നിന്നും ഒരിഞ്ച് പോലും പിന്നോട്ട് പോകാതെ അവർ സമരമുഖത്ത് ഉറച്ചുനിന്നു. ഈ ധീരമായ പോരാട്ടം രാജ്യവ്യാപകമായി വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലും യുവജനങ്ങൾക്കിടയിലും വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടം തുടരുന്നു
സമീപകാലത്ത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിലും നേഹ ബോറയെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. കാമ്പസുകളിലെ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും ജാതീയ അതിക്രമങ്ങൾക്കും ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കും എതിരെ അവർ സന്ധിയില്ലാത്ത പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഭയപ്പെടാതെ അധികാരികളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സത്യം വിളിച്ചുപറയുന്ന നേഹ ബോറ, ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിപ്ലവകാരിയായ പ്രതീകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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