നീറ്റ് യുജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച; എൻടിഎ പാഠം പഠിച്ചില്ലെന്നത് ദുഃഖകരം, രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി സുപ്രീംകോടതി

യുണൈറ്റഡ് ഡോക്ടേഴ്‌സ് ഫ്രണ്ടും ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.

By ANI

Published : May 25, 2026 at 2:54 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ എൻടിഎക്ക് (നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി) ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സുപ്രീംകോടതി. കോടതിയുടെ മുൻ ഇടപെടലുകൾക്കു ശേഷവും എൻടിഎ പാഠം പഠിച്ചില്ലെന്നത് ഏറെ ദുഃഖകരമാണെന്നും കോടതി. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് എൻടിഎക്കും രാധാകൃഷ്‌ണൻ സമിതിക്കും നിർദേശം നൽകി. ജസ്റ്റിസ് പി എസ് നരസിംഹ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരി​ഗണിച്ചത്.

മുൻപ് കോടതി നിർദേശിച്ച പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനാണ് എൻ‌ടി‌എയോടും മുൻ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോ. കെ. രാധാകൃഷ്‌ണൻ അധ്യക്ഷനായ നിരീക്ഷണ സമിതിയോടും കോടതി നിർദേശിച്ചത്. നിലവിലെ സ്ഥിതിയും മാറ്റങ്ങളുമുൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സത്യവാങ്മൂലമാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു.

യുണൈറ്റഡ് ഡോക്ടേഴ്‌സ് ഫ്രണ്ടും (യുഡിഎഫ്) ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ തേടിയാണ് ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ടി എ പിരിച്ചുവിടണമെന്നും പാർലമെൻ്റ് നിയമത്തിലൂടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ബോഡി സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.

നീറ്റ് യുജി 2024 വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ, ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കുകയും പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയും നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസ് വ്യാഴാഴ്‌ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

ഹർജികളിൽ, ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് എൻടിഎയ്ക്ക് പകരം പാർലമെൻ്റ് നിയമം വഴി പുതിയ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കണമെന്ന അടക്കമുള്ള വ്യാപകമായ ഘടനാപരമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളുടെ പകർപ്പുകൾ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മെഹ്തയ്ക്കും മറ്റ് പ്രതികൾക്കും കൈമാറാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു.

രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളും ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകളുടെ ഗൗരവം കോടതി നിരീക്ഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് വാദം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഹർജിക്കാരിൽ ഒരാളായ യുണൈറ്റഡ് ഡോക്ടേഴ്‌സ് ഫ്രണ്ട് ചെയർമാൻ ഡോ. ലക്ഷ്യ മിത്തൽ പറഞ്ഞു. പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ പരസ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഉറപ്പാക്കാനും ഘടനാപരമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനും പ്രതിബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഈ മാസം മൂന്നിന് നടന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രചരിച്ച മാതൃകാ ചോദ്യക്കടലാസിലെ 140 ചോദ്യങ്ങൾ യഥാർഥ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആരോപണം ഉയർന്നത്. ഇതോടെ നീറ്റ് യു ജി പരീക്ഷ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആസൂത്രിതമായ നീക്കം നടന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം, മെയ് ഏഴിന് വൈകുന്നേരമാണ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ വിവാദം പുറത്ത് വന്നത്. മെയ് എട്ടിന് രാവിലെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആസൂത്രിതമായ നീക്കം നടന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

