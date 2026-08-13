20,000 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം, 13 പ്രതികൾ; നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ നിർണായക വാദം ഇന്ന്
എൻടിഎ ഓഫിസിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ കാരണമാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതെന്ന ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തൽ സിബിഐ കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്
Published : August 13, 2026 at 6:56 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ കേസിൽ ഡൽഹിയിലെ അതിവേഗ കോടതിയിൽ ഇന്ന് വാദം കേൾക്കൽ ആരംഭിക്കും. സിബിഐ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ജഡ്ജി അജയ് ഗുപ്തയുടെ ബെഞ്ച് കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം 28നാണ് സിബിഐ ഇരുപതിനായിരം പേജുള്ള ബൃഹത്തായ കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. 13 പ്രതികളും 360 സാക്ഷികളുമാണ് കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളത്. കുറ്റപത്രത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ അധികൃതർക്ക് സംഭവിച്ച വീഴ്ചകൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നതാണ് സിബിഐയുടെ റിപ്പോർട്ട്. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയിലെ (എൻടിഎ) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ, എൻടിഎ രൂപീകരിച്ച പാനലിലെ ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകരും മറ്റ് വിദഗ്ധരും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
എൻടിഎ ഓഫിസിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ കാരണമാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതെന്ന ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തൽ സിബിഐ കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്. പ്രതികളായ അധ്യാപകർ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ മുറിയിൽ വച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക കോച്ചിങ് നൽകിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. അതേസമയം, ചോദ്യപേപ്പർ കേരളത്തിലും എത്തിയെന്ന നിർണായക വിവരവും സിബിഐ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അടൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹോസ്റ്റലിലേക്കാണ് ചോദ്യപേപ്പർ എത്തിയത്.
കർശന നടപടിയുമായി കേന്ദ്രം
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിച്ച നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിവേഗ കോടതികൾ രൂപീകരിച്ചത്. ഈ കോടതികൾ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം വാദം കേൾക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കേസാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഡൽഹി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.
മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ വിശ്വാസ്യതയെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സിബിഐയുടെ അന്വേഷണം നിർണായകമായിരുന്നു. ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഗുജറാത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകളുടെ വേരുകൾ തേടിയാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ കർശന ഇടപെടലുകളെ തുടർന്നാണ് കേസ് അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറിയത്. പരീക്ഷയുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതിയും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
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രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെത്തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ഈ വിവാദത്തിൽ, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വൻ മാഫിയയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ക്രമക്കേടുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും സിബിഐ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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