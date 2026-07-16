നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് 5 ലക്ഷം രൂപ
പ്രതിയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ 132 ചോദ്യങ്ങളിൽ 111 എണ്ണവും 2026ലെ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയ്ക്കായി എൻടിഎ തയ്യാറാക്കിയ മാസ്റ്റർ ചോദ്യപേപ്പറുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെന്ന് സിബിഐ
By PTI
Published : July 16, 2026 at 10:10 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ലാത്തൂരിലെ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ഉടമയായ ശിവ്രാജ് രഘുനാഥ് മോട്ടെഗാവ്കർ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയാണ് കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയതെന്ന് സിബിഐ ബുധനാഴ്ച പ്രത്യേക കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) പാനൽ അംഗമായ പി.വി കുൽക്കർണിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ ചോദ്യങ്ങൾ വാങ്ങിയതെന്നും അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തമാക്കി.
ഗൂഢാലോചനയും പണമിടപാടും
മോട്ടെഗാവ്കറുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെയാണ് സിബിഐ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. പി.വി കുൽക്കർണി നടത്തിയിരുന്ന കോച്ചിങ് ക്ലാസുകളിൽ മോട്ടെഗാവ്കറുടെ മകൻ പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നു. ഈ ക്ലാസുകളിൽ വച്ചാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ആരോപിക്കുന്നു. മറ്റ് പ്രതികളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ മോട്ടെഗാവ്കർ, പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ നീറ്റ് യുജി കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങൾ ചോർത്തുകയും ഇതിനായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. കുൽക്കർണിയുടെ കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്ലാസുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മോട്ടെഗാവ്കർ സ്വന്തമായി നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.
ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർണായക തെളിവുകൾ
ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സിബിഐ പിടിച്ചെടുത്ത് പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഫോണിൽ നിന്ന് 36 ചിത്രങ്ങൾ അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെടുത്തു. ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ 132 കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും സിബിഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ 132 ചോദ്യങ്ങളിൽ 111 എണ്ണവും 2026ലെ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയ്ക്കായി എൻടിഎ തയ്യാറാക്കിയ മാസ്റ്റർ ചോദ്യപേപ്പറുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെന്ന് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി. മോട്ടെഗാവ്കറുടെ കൈപ്പടയിലാണ് ഇവ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നും അന്വേഷണസംഘം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഫോണിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ മെറ്റാഡാറ്റ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന്, മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് 10 ദിവസം മുൻപാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
തുടരന്വേഷണവും അറസ്റ്റും
നീറ്റ് യുജി 2026 പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങളുടെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ മോട്ടെഗാവ്കറുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് കേസിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവായി. ചോദ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതിനായി നൽകിയ പണം കൂട്ടുപ്രതിയായ മനോജ് ഭഗവാൻറാവു ഷിരുരെയുടെ സഹായത്തോടെ സിബിഐ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 13 പേരെയാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിടിയിലായ എല്ലാവരും നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായ സംഭവമായിരുന്നു നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച. മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനായി മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് മെയ് 12ന് എൻടിഎ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിച്ച ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. തുടർന്ന് ജൂൺ 21നാണ് വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തിയത്. രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
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