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നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: വമ്പൻ ആസൂത്രണം; ലക്ഷങ്ങളുടെ ഇടപാട്, ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോർത്തിയത് ഇങ്ങനെ

എൻടിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർക്കെതിരെ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.

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Representational image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 1:34 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ നീറ്റ് യുജി 2026 ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ വൻ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് സിബിഐ. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയിലെ (എൻടിഎ) വിഷയ വിദഗ്‌ധർ പണം വാങ്ങി ഇടനിലക്കാർ വഴി ചോദ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് എൻടിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേരെ പ്രതി ചേർത്ത് സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.

ഡൽഹി റൗസ് അവന്യൂവിലെ പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം നൽകിയത്. എൻടിഎ നിയമിച്ച ബോട്ടണി, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്‌സ് വിഭാഗത്തിലെ വിഷയാധിഷ്‌ഠിതരാണ് പിടിയിലായത്. മനീഷ ഗുരുനാഥ് മന്ധാരെ (ഒന്നാം പ്രതി), പ്രഹ്ലാദ് വിത്തൽറാവു കുൽക്കർണി (രണ്ടാം പ്രതി), മനീഷ സഞ്ജയ് ഹവാൽദാർ (മൂന്നാം പ്രതി) എന്നിവരാണ് പ്രധാന പ്രതികൾ.

ഇവർ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്‌ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ചോർത്തുകയായിരുന്നു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്), അഴിമതി നിരോധന നിയമം, പബ്ലിക് എക്‌സാമിനേഷൻസ് (പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് അൺഫെയർ മീൻസ്) ആക്‌ട് 2024 എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ചോർച്ചയുടെ വഴികൾ

എൻടിഎ വിദഗ്‌ധരിൽ നിന്ന് കോച്ചിങ് സെൻ്റർ നടത്തിപ്പുകാർക്കും ഇടനിലക്കാർക്കും ഒടുവിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു ശൃംഖലയായാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. തേജസ് ഷാ, ശിവരാജ് മോട്ടെഗാവ്കർ, ഡോ. മനോജ് ഷിരൂരെ, മനീഷ സഞ്ജയ് വാഗ്മരെ, ധനഞ്ജയ് ലോഖണ്ഡെ, ശുഭം ഖൈർനാർ, യാഷ് യാദവ്, മംഗിലാൽ ബിവാൾ, ദിനേഷ് ബിവാൾ, വികാസ് ബിവാൾ എന്നിവരാണ് നാല് മുതൽ 13 വരെയുള്ള പ്രതികൾ.

ചോദ്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിലും ഇവർക്ക് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, പെൻഡ്രൈവുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ പിഡിഎഫ്, ഇമേജ് ഫയലുകൾ കണ്ടെത്തി. പരീക്ഷയ്ക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ടെലിഗ്രാം, വാട്‌സ്‌ആപ്പ് തുടങ്ങിയവ വഴി ഇവ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പതിനൊന്നാം പ്രതിയായ മംഗിലാൽ ബിവാളിന് പത്താം പ്രതി യാഷ് യാദവിൽ നിന്നാണ് ടെലിഗ്രാം വഴി ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഇതിന് പകരമായി പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസലും ഒപ്പിട്ട ബ്ലാങ്ക് ചെക്കും യാഷ് യാദവിൻ്റെ കൂട്ടാളിക്ക് മംഗിലാൽ കൈമാറിയിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ ഇവ കണ്ടെടുത്തു. നാസിക് സ്വദേശിയായ ഒൻപതാം പ്രതി ശുഭം മധുകർ ഖൈർനാറിൽ നിന്നാണ് യാഷ് യാദവിന് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയത്.

യാദവിൻ്റെ ഫോണിൽ 'എപി ബ്രോക്കർ' എന്ന് സേവ് ചെയ്‌തിരുന്നത് ഖൈർനാറിനെയാണ്. 25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് എട്ടാം പ്രതി ധനഞ്ജയ് ലോഖണ്ഡെയിൽ നിന്ന് ഖൈർനാർ ചോദ്യങ്ങൾ വാങ്ങിയത്. ഏഴാം പ്രതി മനീഷ സഞ്ജയ് വാഗ്‌മരെയാണ് ലോഖണ്ഡെയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയത്. കടലാസുകളിൽ കുറിപ്പുകളാക്കിയും എഴുതിയുമാണ് ഇവർ ചോദ്യങ്ങൾ കടത്തിയത്. വാഗ്മരെയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 'നീറ്റ് 2026' എന്ന പേരിലുള്ള വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പും കണ്ടെത്തി.

നീറ്റ് കെമിസ്ട്രി ചോദ്യപേപ്പർ മറാത്തിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്‌ത രണ്ടാം പ്രതി പ്രഹ്ലാദ് കുൽക്കർണിയുമായി വാഗ്‌മരെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒന്നാം പ്രതി മനീഷ മന്ധാരെ, രണ്ടാം പ്രതി കുൽക്കർണി എന്നിവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി നൽകിയ വിദ്യാർഥികൾ വഴിയാണ് വാഗ്മരെ ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയത്.

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നാല് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയാൽ ചോദ്യപേപ്പറിനൊപ്പം എൻടിഎ വിദഗ്‌ധൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോച്ചിങ്ങും ഓഫ്‌ലൈൻ റിവിഷൻ ക്ലാസുകളും നൽകാമെന്ന് ഒരു വിദ്യാർഥിക്കും പിതാവിനും വാഗ്‌ദാനം ലഭിച്ചതായി കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്. 2025 അവസാനവും 2026 ആദ്യവുമായിരുന്നു ഈ ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നത്.

അതിനിടെ, നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ഒഎംആർ രേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. പരീക്ഷയിൽ തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ യഥാർഥ ഉത്തരങ്ങളും എൻടിഎ പിന്നീട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഒഎംആർ ഷീറ്റിലെ ഉത്തരങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നായിരുന്നു വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതി. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചത്.

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