നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലെ ചുരുളഴിയുന്നു; ഡോക്‌ടറും കോച്ചിങ് സെൻ്റർ അധ്യാപകനും അറസ്റ്റിൽ, ആകെ 13 പേര്‍ പിടിയില്‍

മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷാ അഴിമതിക്കേസിൽ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തവരുടെ ആകെ എണ്ണം 13 ആയി. ചോദ്യപ്പേപർ ചോർച്ചയുടെ ആസൂത്രണവും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ വലിയ ശ്യംഖലയും തകർക്കാനുള്ള ഊർജ്ജിയമായ നീക്കത്തില്‍ സിബിഐ...

നീറ്റ് യുജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധം (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 27, 2026 at 4:06 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിക്ഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതം. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ലാത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡോക്‌ടറെയും പൂനെയിലെ പ്രമുഖ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അധ്യാപകനെയും സിബിഐ ബുധനാഴ്‌ച അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇതോടെ കേസിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത പ്രതികളുടെ എണ്ണം 13 ആയതായി സിബിഐ വക്താവ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്‌സ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയവർ വലയിൽ

ഡോ മനോജ് ശിരൂരെ എന്ന പ്രതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മറ്റൊരു കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ഉടമയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇയാൾ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. അറസ്റ്റിലായ പ്രതി പി.വി. കുൽക്കർണിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.

തേജസ് ഹർഷദ് കുമാർ ഷാ എന്ന അറസ്റ്റിലായ മറ്റൊരു വ്യക്തി പൂനെയിലെ ഡോ അഭംഗ് പ്രഭു മെഡിക്കൽ അക്കാദമിയിലെ ഫിസിക്‌സ് അധ്യാപകനാണ്. നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ മനീഷ ഹവിൽദാറിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾക്ക് ഫിസിക്‌സ് ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്ന് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി.

49 ഇടങ്ങളിൽ റെയ്‌ഡ്; ചോദ്യപേപ്പർ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി

ചോദ്യപ്പേപർ ചോർച്ചയുടെ ആസൂത്രണവും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ വലിയ ശ്യംഖലയും തകർക്കാനുള്ള ഊർജ്ജിയമായ നീക്കത്തിലാണ് സിബിഐ സംഘം. ഇതുവരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 49 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അന്വേഷണസംഘം മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. റെയ്‌ഡുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി നിർണായക രേഖകൾ സിബിഐ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് പ്രചരിച്ച ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി ചോദ്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചാത്തലം: റദ്ദാക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷയും തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണവും

മെയ് 3 ന് രാജ്യവ്യാപകമായി മെഡിക്കൽ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജി നടന്നത്. എന്നാൽ ചോദ്യപ്പേപർ ചോർന്നെന്ന ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പരാതിയിൽ മെയ് 12 നാണ് സിബിഐ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

ഡൽഹി, ജയ്‌പൂർ, ഗുരുഗ്രാം, നാസിക്, പൂനെ, ലാത്തൂർ, അഹല്യാനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതുവരെ പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. എൻടിഎയുടെ ചോദ്യപ്പേപർ നിർണയ സമിതിയിലുണ്ടായിരുന്ന കെമിസ്‌ട്രി അധ്യാപകൻ പി വി റാവു, മനീഷ വാഗ്മറെ എന്നിവരുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് സിബിഐയുടെ ആരോപണം.

പി വി റാവുവിനേയും വാഗ്മാരേയേയും കോടതി 10 ദിവസത്തെ സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. നേരത്തെ, മെയ് 15 ന്, പ്രതികളിലൊരാളായ ധനഞ്ജയ് ലോഖണ്ഡേയെയും സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. മനീഷ വാഗ്മാരേയിൽ നിന്ന് ലോഖണ്ഡേ നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ സ്വീകരിച്ച് പിന്നീട് ശുഭം ഖൈർനാറിന് കൈമാറിയതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

പരീക്ഷ ജൂൺ 21-ന്

മെയ് 14 ന്, നാസിക്കിൽ നിന്നുള്ള ശുഭം ഖൈർനാർ, ജയ്‌പൂരിൽ നിന്നുള്ള മംഗിലാൽ ബിവൽ, വികാസ് ബിവൽ, ദിനേശ് ബിവൽ, ഗുരുഗ്രാമിൽ നിന്നുള്ള യാഷ് യാദവ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ അഞ്ച് പ്രതികളെ കോടതി സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. മെയ് 13 ന് മുംബൈയിൽ വെച്ച് ഖൈർനാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ട്രാൻസിറ്റ് റിമാൻഡിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്‌തു. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പുതുക്കിയ നീറ്റ് യു.ജി പരീക്ഷ വരും മാസം ജൂൺ 21-ന് നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

