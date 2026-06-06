നീറ്റ് യുജി ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച: പ്രതിയുടെ കസ്റ്റഡി കോടതി ജൂൺ 15 വരെ നീട്ടി
മനീഷ വാഗ്മരെയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ സിബിഐ കോടതിയിൽ അതിശക്തമായി എതിർത്തു
By ANI
Published : June 6, 2026 at 1:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ബിരുദതല (നീറ്റ് യുജി 2026) ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചാക്കേസിലെ പ്രതി ശുഭം ഖൈർനാറിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധി റൗസ് അവന്യൂ കോടതി ജൂൺ 15 വരെ നീട്ടി. മുൻപേ അനുവദിച്ചിരുന്ന കസ്റ്റഡി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മനീഷ വാഗ്മരെയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയുന്നത് കോടതി ജൂൺ ഒൻപതിലേക്ക് മാറ്റി. രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിച്ച കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്.
സിബിഐയുടെ എതിർപ്പ്
മനീഷ വാഗ്മരെയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ സിബിഐ കോടതിയിൽ അതിശക്തമായി എതിർത്തു. ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർത്തിയതിലും അത് വിതരണം ചെയ്തതിലും ഇവർക്ക് മുഖ്യപങ്കുണ്ടെന്നും ഗൂഢാലോചനയിലെ പ്രധാനിയാണിവരെന്നും സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇവർ. ഡൽഹി റൗസ് അവന്യൂ കോടതിയിലെ സിബിഐ പ്രത്യേക ജഡ്ജി അജയ് ഗുപ്തയാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
മനീഷയ്ക്കായി അഭിഭാഷകൻ ശ്രേയസ് ഗച്ചെ ഹാജരായപ്പോൾ സിബിഐക്കായി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നീതു സിങ് കോടതിയിലെത്തി. വിരമിച്ച രസതന്ത്ര അധ്യാപകനായ പ്രഹ്ലാദ് കുൽക്കർണി, പുണെ സ്വദേശി ധനഞ്ജയ് ലോഖണ്ഡെ എന്നിവരുമായി ചേർന്നാണ് മനീഷ ചോദ്യപ്പേപ്പർ കൈപ്പറ്റിയതെന്നും വിതരണം ചെയ്തതെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇത് തെളിയിക്കുന്ന കൃത്യമായ ബാങ്ക് രേഖകളും വിദ്യാർഥികളുടെ മൊഴികളും സിബിഐ നിരത്തി.
പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം
അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ കൺസൾട്ടൻ്റാണ് താനെന്നും വിദ്യാർഥികളെ റഫർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കമ്മിഷൻ മാത്രമാണ് കൈപ്പറ്റിയതെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പണമോ മറ്റു തെളിവുകളോ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. മനീഷയ്ക്ക് തലകറക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്നും അടുത്തിടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നതായും പ്രതിഭാഗം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ജയിലിലെ ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ തന്നെ മതിയായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക അപേക്ഷ നൽകാൻ നിർദേശം നൽകി.
കൂടുതൽ അന്വേഷണം
മനീഷയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂടുതൽ പ്രതികളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സിബിഐ ഒരുങ്ങുന്നത്. മനീഷയിൽ നിന്ന് ധനഞ്ജയ് ലോഖണ്ഡെ ചോദ്യപ്പേപ്പർ കൈപ്പറ്റുകയും തുടർന്ന് ആസൂത്രിതമായി ശുഭം ഖൈർനാറിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഈ വിപുലമായ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ടെത്താനും കേസിൻ്റെ വ്യാപ്തി പരിശോധിക്കാനും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി.
പരീക്ഷ റദ്ദാക്കൽ, പുതിയ തീയതി
രാജ്യവ്യാപകമായി ആസൂത്രിതമായി നടന്ന ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്നാണ് മേയ് 12ന് നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടക്കം റദ്ദാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലെ 551 നഗരങ്ങളിലും വിദേശത്തെ 14 കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി മേയ് മൂന്നിനായിരുന്നു പരീക്ഷ നടന്നത്. 22 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് മെഡിക്കൽ പ്രവേശന മോഹങ്ങളുമായി പരീക്ഷയെഴുതിയത്. ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ ദീർഘനാളത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ച വലിയ വിവാദമായി മാറി.
പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും അരങ്ങേറി. അതീവ ഗൗരവതരമായ വിഷയമായതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദ്രുതഗതിയിലാണ് നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. റദ്ദാക്കിയ പരീക്ഷ ജൂൺ 21ന് വീണ്ടും നടത്താനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. പരീക്ഷയ്ക്കായി രാജ്യത്തെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ കർശനമാക്കാൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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