നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ച: സംശയിക്കുന്നത് നാസിക് ബന്ധം; വേഷം മാറി മുങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ച ബിഎംഎസ് വിദ്യാർഥി പിടിയിൽ

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 16 പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ്.

DCP Kiran Kumar Chavan addressing mediapersons in Nashik (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 5:49 PM IST

മുംബൈ: രാജ്യത്തെ പിടിച്ചുലച്ച നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചാ കേസിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നന്ദ്‌ഗാവ് സ്വദേശിയായ മുപ്പതുകാരനായ ബിഎംഎസ് (BMS) അവസാന വർഷ വിദ്യാർഥിയാണ് പിടിയിലായത്. രാജസ്ഥാൻ പൊലീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാസിക് പൊലീസാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

വേഷം മാറി ഒളിവിൽ കഴിയാൻ ശ്രമം

​പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിയാനായിരുന്നു പ്രതിയുടെ ശ്രമം. തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ഇയാൾ തല മൊട്ടയടിച്ച് വേഷം മാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഫോട്ടോകളും സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വെറും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാസിക് പൊലീസ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

​രാജസ്ഥാൻ പൊലീസിന് കൈമാറും

​നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ് രാജ്യമൊട്ടാകെ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഇതിനോടകം 16 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാസിക്കിൽ പിടിയിലായ യുവാവിനെ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി രാജസ്ഥാൻ പൊലീസിന് കൈമാറുമെന്ന് നാസിക് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കിരൺ കുമാർ ചൗഹാൻ അറിയിച്ചു.

​"ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാൻ പൊലീസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു"- കിരൺ കുമാർ ചൗഹാൻ, ഡിസിപി, നാസിക്

​പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൻ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇയാളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. പേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ രാജസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കും.

മെയ് 3ന് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ ) തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. പരീക്ഷാ നടപടികളിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് എൻടിഎ അറിയിച്ചു.

പുനഃപരീക്ഷയ്ക്കായി വിദ്യാർഥികൾ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പഴയ രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ തന്നെ നിലനിൽക്കും. യാതൊരുവിധ ക്രമക്കേടുകൾക്കും പഴുതുകളില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അതികർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ പുതിയ പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് നിലവിലെ നീക്കം. ഇതിനായി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

