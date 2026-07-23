ETV Bharat / bharat

നീറ്റ് യുജി 2024 ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ കേസ്; സഞ്ജീവ് മുഖിയയുടെ പങ്കാളിത്തം കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് സിബിഐ

നീറ്റ് യുജി 2024 ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ കേസിൽ ബിഹാർ പൊലീസ് എഫ്ഐആറിൽ പ്രതി ചേർത്ത സഞ്ജീവ് മുഖിക്കെതിരെ തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സിബിഐ.

NEET UG 2024 PAPER LEAK CBI NO EVIDENCE AGAINST SANJEEV MUKHIYA NEET UG PAPER LEAK CONTROVERSY
Sanjeev Mukhiya, CBI (File/IANS)
author img

By ANI

Published : July 23, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് യുജി 2024 ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ കേസിൽ സഞ്ജീവ് മുഖിയുടെ പങ്കാളിത്തം തെളിയിക്കുന്ന യാതൊരു തെളിവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സിബിഐ. തുടക്കത്തിൽ ബിഹാർ പൊലീസ് എഫ്ഐആറിൽ പ്രതി ചേർത്തിരുന്നെങ്കിലും സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിൽ സഞ്ജീവ് മുഖിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റാരോപണം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളിലെ പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു സഞ്ജീവ് മുഖിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റടിയിലെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് കേസ് ഏറ്റെടുത്ത സിബിഐ കേസിൽ വിശദവും സമഗ്രവുമായ അന്വേഷണം നടത്തി.

അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ വ്യക്തികളെയും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരെയുമുൾപ്പെടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് സിബിഐ ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കേസിൽ ആകെ 45 പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സഞ്ജീവ് മുഖിയയെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഉദ്യേഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ മറ്റ് കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ നിലവിൽ സഞ്ജീവ് മുഖിയ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരും. ബിഹാർ പൊലീസിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള മറ്റ് കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്.

സംഭവവികാസത്തോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ, സർക്കാർ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. "ഇതാ മോദിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ സത്യവും പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. 2024-ൽ നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർന്നു. അതിനു പിന്നിലെ സൂത്രധാരനെ മോദി സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. എന്നാൽ, സിബിഐ മനഃപൂർവ്വം സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചില്ല, ഇത് വെറും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയമേവ ജാമ്യം നേടാൻ അനുവദിച്ചു. മോദിജി അദ്ദേഹത്തിന് സിബിഐയിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നേടിക്കൊടുത്തു," എന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി എന്നിവയിൽ പ്രതിഷേധമറിയറിച്ച് തിങ്കളാഴ്‌ച ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ ജന്തർ മന്തറിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും പാർലമെൻ്റിലേയ്‌ക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ഒത്തുകൂടി. എന്നാൽ ഇത് തടയുന്നതിനായി പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്ജും കണ്ണീർവാതകവും ഇവർക്ക് നേരെ പ്രയോഗിച്ചത് ആക്രമത്തിലേയ്‌ക്കും അറസ്റ്റിലേയ്‌ക്കും കടന്നു.

ചൊവ്വാഴ്‌ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിക്ക് പുറത്ത് ധർണ നടത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയും പ്രതിഷേധത്തിന് ലഭിച്ചു. ആക്രമം തടയുന്നതിനായി നേതാക്കളുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തകരെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കുകയായിരുന്നു.

Also Read: പാർലമെൻ്റിന് പുറത്ത് എംപിമാരുടെ കൈയാങ്കളി; ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വൻ പ്രതിഷേധം

TAGGED:

NEET UG 2024 PAPER LEAK
CBI
NO EVIDENCE AGAINST SANJEEV MUKHIYA
NEET UG PAPER LEAK CONTROVERSY
NEET UG 2024 PAPER LEAK CBI FINDS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.