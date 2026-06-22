നീറ്റ് പുനപ്പരീക്ഷ; ക്രമക്കേടിന് ശ്രമിച്ച വിദ്യാര്ത്ഥികള് അറസ്റ്റില്, പരീക്ഷയ്ക്ക് 67കാരനും, കേന്ദ്രം മാറിപ്പോയ കുട്ടിക്ക് രക്ഷകരായി പൊലീസ്
തെലങ്കാനയില് അപേക്ഷിച്ചവരില് 89.09ശതമാനം വിദ്യാര്ത്ഥികളും പരീക്ഷയെഴുതി
Published : June 22, 2026 at 10:17 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യമെമ്പാടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാധാനപരമായി നീറ്റ് പുനപ്പരീക്ഷ നടന്നു. 20 ലക്ഷത്തിലേറെ കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. ദേശീയ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സിയുടെ ഡല്ഹിയിലെ ആസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മ്മേന്ദ്രപ്രധാന് സ്ഥിഗതികള് വിലയിരുത്തി.
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എല്ലാ സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളുടെയും സഹകരണം മൂലം റെക്കോര്ഡ് സമയത്തിനുള്ളില് അതായത് കേവലം 37 ദിവസം മാത്രം എടുത്ത് പരീക്ഷ വിജയകരമായി നടത്താനായെന്ന് എന്ടിഎ മേധാവി അഭിഷേക് സിങ് പറഞ്ഞു. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ വാരണസിയില് അടിവസ്ത്രത്തിനുള്ളില് ഒളിപ്പിച്ച നിലയില് സിം കാര്ഡും പഴയ ചോദ്യപേപ്പറും പശയുമായി എത്തിയ വിദ്യാര്ത്ഥിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഫോണ് ശുചിമുറിയില് ഒളിപ്പിച്ച് ഗൂഗിള് വഴി ഉത്തരം തിരഞ്ഞ വിദ്യാര്ത്ഥിയും പിടിയില്
തെലങ്കാനയിലെ രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയില് രംഗനഗുഡയിലെ ഇസഡ്പിഎച്ച്എസില് പരീക്ഷയെഴുതാനെത്തിയ അചംപേട്ട് സ്വദേശിയായ ജന്ദവാദ് നരേന്ദര് ആണ് പിടിയിലായത്. പരീക്ഷാ ഹാളിലെത്തിയ അധ്യാപകന് ചോദ്യപേപ്പര് കുട്ടിക്ക് കൈമാറി അല്പ്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഇയാള് ശുചിമുറിയിലേക്ക് പോയി.
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പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞും ഇയാള് തിരികെ വരാതിരുന്നപ്പോള് അധ്യാപകന് സംശയം തോന്നി. ഇദ്ദേഹവും മറ്റ് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടി ശുചിമുറിയിലെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോള് നരേന്ദര് ഫോണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഗൂഗിളില് ഇയാള് ഉത്തരങ്ങള് തേടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മനസിലായി. ഇയാളെ ഉടന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അദിഭാട്ല പൊലീസിന് കൈമാറി. കോപ്പിയടിക്ക് കേസുമെടുത്തു. താന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിലെത്തിയെന്നും അവിടുത്തെ ശുചിമുറിയിലെ ഫ്ലഷ്ടാങ്കില് ഫോണ് ഒളിപ്പിച്ചെന്നും ഇയാള് സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
89.09ശതമാനം അപേക്ഷകര് പരീക്ഷയെഴുതി
തെലങ്കാനയില് അപേക്ഷിച്ചവരില് 89.09ശതമാനം വിദ്യാര്ത്ഥികളും പരീക്ഷയെഴുതി. അതേസമയം മെയ് മൂന്നിന് നടത്തിയ പരീക്ഷയെഴുതിയ വിദ്യാര്ത്ഥികളില് നിന്ന് 8.55ശതമാനം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 24 നഗരങ്ങളിലായി 208 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു പരീക്ഷ നടന്നത്. 73,059 വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതില് 65,087 പേര് മാത്രമാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്.
നിമിഷങ്ങള് മാത്രം വൈകിയ പരീക്ഷാര്ത്ഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതാന് അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജീവനക്കാരും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കത്തിനും വഴിവച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ട്രോള് റൂം സന്ദര്ശിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി ദാമോദര് രാജനരസിംഹ കാര്യങ്ങള് വിലയിരുത്തി.
കയ്യടി നേടി പൊലീസ്
പരീക്ഷകേന്ദ്രം മാറിപ്പോയ ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിനിയെ കൃത്യസമയത്ത് അനുവദിച്ച കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച് ജന്ഗാവ് പൊലീസ് മാതൃകയായി. പെമ്പാര്തിയിലെ മഹാത്മ ജ്യോതിബഫുലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തില് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട അശ്വിനി എന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി അബദ്ധത്തില് ജന്ഗാവിലെ അബിവി ഗവണ്മെന്റ് ഡിഗ്രി കോളജിലെത്തി. പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തില് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സബ്ഇന്സ്പെക്ടര്മാരായ ഭരത്, രതീഷ്, ചെന്നകേശവലു എന്നിവര് സംഭവം ഡിസിപിയുടെ ശ്രദ്ധയില് പെടുത്തി. ഇവര് കുട്ടിയെ പൊലീസ് വാഹനത്തില് കയറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് സൈറനും മുഴക്കി പരീക്ഷ തുടങ്ങന് കേവലം ഒന്പത് മിനിറ്റ് മാത്രം ഉള്ളപ്പോള് ഇവിടെ എത്തിച്ചു.
പരീക്ഷ എഴുതാന് 67കാരനും
കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഉദ്യോഗത്തില് നിന്ന് വിരമിച്ച 67കാരനായ എല് ടി കരുണാകരന് ഡേവിഡും ഇക്കുറി നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതി. നീറ്റെഴുതാന് പ്രായപരിധിയില്ലാത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗുണമായി. ദൊമലഗുഡ എവി കോളജിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷ. ടര്ണക സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോള് ടിജിഎസ്ആര്ടിസി ആശുപത്രിയില് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. തന്നെ ഡോക്ടറാക്കുക എന്ന അമ്മയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാന് വേണ്ടിയാണ് താന് പരീക്ഷ എഴുതിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമ്മ ഒസ്മാനിയ ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായിരുന്നു. രണ്ടാം തവണയാണ് ഇദ്ദേഹം നീറ്റ് എഴുതിയത്.
യെമനിലായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ വന്നപ്പോള് സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിരം താമസക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാനാതെ വന്നതോടെയാണ് തനിക്ക് മെഡിസിന് ചേരാനന് കഴിയാതെ പോയതെന്നും ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥനായപ്പോഴും ഡോക്ടറാകുക എന്ന തന്റെ സ്വപ്നം ഇദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല.
നീറ്റ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനാല് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി വിമാനത്താവളത്തില് കാത്തിരുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറോളം. പശ്ചിമബംഗാള് സന്ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയോടെ ഡല്ഹി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി രണ്ടേകാലിന് ശേഷമാണ് വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് സ്വന്തം വസതിയിലേക്ക് പോയത്. തന്റെ വാഹനങ്ങള് മൂലം കുട്ടികള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാനായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ കരുതല്.