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നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

നേരത്തെ സമാനമായ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പുനഃപരീക്ഷയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിക്ക് (എൻ.ടി.എ) കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു

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Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 7:16 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജൂൺ 23ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്. അതേസമയം, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.

ഡോ. മംഗള കോഹ്‌ലിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നീറ്റ് ഒരു ദേശീയ പരീക്ഷയാണെന്നും ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മാത്രം നടപടിയെടുക്കുകയും അവരുടെ ഫലം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യണം. പഴയ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും സ്വാഭാവിക നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

എന്നാൽ, വിഷയത്തിൽ കോടതി ഇന്ന് ഇടപെടാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. നേരത്തെ സമാനമായ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പുനഃപരീക്ഷയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിക്ക് (എൻ.ടി.എ) കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. കേസ് ജൂലായിൽ വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ നിലപാട് നിർണായകമാണ്.

പൊലീസ് കാവലിൽ പരീക്ഷ
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ ഗുരുഗ്രാം സ്വദേശി യഷ് യാദവിന് പരീക്ഷയെഴുതാൻ ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ കോടതി അനുമതി നൽകി. പൊലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി പരീക്ഷയെഴുതി മടങ്ങാനാണ് നിർദേശം. അതിനിടെ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനിരുന്ന എസ്.എഫ്.ഐക്ക് ഡൽഹി പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ജന്തർ മന്ദിറിൽ മാത്രമേ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂവെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട്.

രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ ഇന്ന് മഹാറാലി സംഘടിപ്പിക്കും. ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. നീറ്റ് പരീക്ഷയെഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികളുമായി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് സംവദിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാർഥികൾ വലിയ ആശങ്കയിലാണെന്നും സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.

ടെലഗ്രാമിന് വിലക്ക്
പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നെന്ന അവകാശവാദങ്ങളും വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ടെലഗ്രാം ആപ്പിന് താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ജൂൺ 22 വരെയാണ് നിരോധനം. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനവും ഉയരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി എൻ.ടി.എ അറിയിച്ചു. പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ ഇതിനോടകം ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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SUPREME COURT NEET HEARING
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NEET RE EXAM SUPREME COURT

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