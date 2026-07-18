"ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ദുരിതം സമ്മാനിച്ചു , പരീക്ഷാ സംവിധാനം പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണം"; രാഹുൽ ഗാന്ധി
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഏകദേശം 7.5 കോടി വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച മൂലം ദുരിതമനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
By ANI
Published : July 18, 2026 at 3:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ച നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ദുരിതം സമ്മാനിച്ചെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നീതിയും ഉറപ്പാക്കാൻ പരീക്ഷാ സംവിധാനം അടിമുടി മാറ്റിയെഴുതേണ്ടതുണ്ടെന്നും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത റിയ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പിതാവുമായി താൻ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും രാഹുൽ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഈ സംഭവം പല കുടുംബങ്ങളുടെയും ദുരിതത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. മകളുടെ വിയോഗത്തിൽ തകർന്നുപോയ റിയയുടെ പിതാവ് രാജേഷ് ജിയെ കണ്ടവരുടെയെല്ലാം കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുപോയിരുന്നു. ഇത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മാത്രം വേദനയല്ലെന്നും പേപ്പർ ചോർച്ച ഇത്തരം നിരവധി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ മക്കളെ കവർന്നെടുത്തുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിച്ചു.
ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടെയും പേരിന് പിന്നിലും ഒരു അമ്മയും അച്ഛനുമുണ്ട്. അവർക്കിനി നാളെയെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല. കുട്ടികൾക്ക് സമ്മർദ്ദമല്ല വേണ്ടത്. സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ സംവിധാനം അടിമുടി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമായി ലഭിക്കേണ്ടത് കണ്ണീരല്ല, മറിച്ച് സന്തോഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് അഭ്യർത്ഥനയുമായി റിയയുടെ പിതാവ്
വെള്ളിയാഴ്ച ഡെറാഡൂണിൽ നടന്ന 'ഛാത്രോൻ കി ഗൂഞ്ച്' പരിപാടിക്കിടെയാണ് റിയയുടെ പിതാവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടികാഴ്ച നടത്തിയത്. മകളുടെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖം പങ്കുവെച്ച റിയയുടെ പിതാവ് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിനും ഇത്തരം ദുരന്തം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വിഷയം പാർലമെൻ്റിൽ ഉന്നയിക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
മെയ് മൂന്നിന് നീറ്റ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് റിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ വളരെ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർന്നെന്ന വാർത്ത വന്നപ്പോൾ റിയ അത് മൊബൈലിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നുവെന്നും ആ വാർത്ത തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് താന് ആ വാർത്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും പേപ്പർ ചോർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. തൻ്റെ മകൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും മകളില്ലാതെ തനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും റിയയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം
'ഛാത്രോൻ കി ഗൂഞ്ച്' പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളും വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനായി ജൂൺ 17-ന് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധി 'ഛാത്രോൻ കി ഗൂഞ്ച്' എന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഡെറാഡൂണിലെ പരിപാടിക്കിടെ, കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഏകദേശം 7.5 കോടി വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച മൂലം ദുരിതമനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച എളുപ്പമാക്കാൻ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലോ ടെലിഗ്രാമിലോ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നും ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ 152 പേപ്പർ ചോർച്ചാ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന സുപ്രധാന വിഷയമാണിത്. ഇത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും അർപ്പണബോധത്തെയും അപമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണിതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
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