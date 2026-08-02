ETV Bharat / bharat

നീറ്റ് വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിച്ച് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ

മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്ന നടപടിയെന്ന് സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജ്മോഹൻ അറിയിച്ചു.

ANTI NEET PROTEST CASES CANCELLED MINISTER RAJMOHAN TAMILNADU GOV NEET PROTEST CASE TAMILNADU GOV order
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജ്മോഹൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: നീറ്റ് പരീക്ഷയ്‌ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്ന എല്ലാ കേസുകളും പിൻവലിച്ചതായി തമിഴ്‌നാട് സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജ്മോഹൻ അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്ന നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യവ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്നും പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളെ തുടർന്ന് മാനസിക സമ്മർദം അനുഭവിച്ച് മരിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികളും വിവിധ സംഘടനകളും ദീർഘകാല സമരം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഡൽഹിയിൽ സമരം നടത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തതോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. തമിഴ്‌നാട്ടിലും വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ വ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ രാജരത്തിനം സ്റ്റേഡിയം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ടി നഗറിലെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലും നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ഈ സമരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ വിവിധ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേസുകൾ പിൻവലിച്ച വിവരം മന്ത്രി തൻ്റെ എക്‌സിലൂടെയായിരുന്നു അറിയിച്ചത്. "തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം നീറ്റ് പരീക്ഷയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എല്ലാ കേസുകളും പിൻവലിക്കുകയാണ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടും. ഈ തീരുമാനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി," എന്നാണ് മന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചത്.

വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് സർക്കാർ

ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ച ശേഷവും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ തുടർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാവിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു സംഘടനകളുടെ വാദം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ സ്വാഗതം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിർണായക തീരുമാനമാണിതെന്നാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രതികരണം. അതേസമയം, കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളും വിശദമായ സർക്കാർ ഉത്തരവും ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Also read: "രാമക്ഷേത്രം ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിരുന്നു"; ബിജെപിക്കാര്‍ സംഭാവന കള്ളന്മാരെന്ന് പ്രമോദ് തിവാരി

TAGGED:

ANTI NEET PROTEST
CASES CANCELLED MINISTER RAJMOHAN
TAMILNADU GOV NEET PROTEST CASE
TAMILNADU GOV ORDER
ANTI NEET PROTEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.